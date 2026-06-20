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Sport

Szilágyi Liliána apja mégsem lesz a MOB tagja

szilágyi zoltán nem lesz a mob tagja
Illyés Tibor / MTI
Szilágyi Liliána 2021 decemberében vádolta meg édesapját.
24.hu
2026. 06. 20. 15:31
szilágyi zoltán nem lesz a mob tagja
Illyés Tibor / MTI
Szilágyi Liliána 2021 decemberében vádolta meg édesapját.
A Sportjus Magyar Sportjogász Társaság egyoldalúan lemondott tagdelegálási jogáról a Magyar Olimpiai Bizottságban (MOB).

A társaság szombati sajtóközleménye szerint Szilágyi Zoltán alelnök, háromszoros olimpikon, többszörös magyar bajnok és válogatott úszó korábban már hosszú éveken keresztül eredményesen és sikeresen tevékenykedett MOB-tagként a jogi és etikai bizottságban. Újabb tagfelvételi kérelme és a tagjelölt személye az alapszabályban előírt feltételeknek megfelelt, továbbá Szilágyival szemben kizáró ok nem vetődött fel,

így a MOB február 18-án tagként nyilvántartásba vette, majd ezt a május 16-i közgyűlés megerősítette.

Botrány lett a MOB-tagságból

Szilágyi MOB-tagsága a napokban azért váltott ki nagy visszhangot, mert lánya, Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó 2021 decemberében úgy nyilatkozott, hogy apja – korábbi edzője – testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Szilágyi Zoltán minden vádat tagadott.

Az ügyben a Fővárosi Törvényszék eljárást, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vizsgálatot indított, Szilágyi Zoltán pedig becsületsértés miatt beperelte a lányát. Papp Gábor ügyvéd – a MÚSZ vizsgálóbizottságának elnöke – 2022 márciusában bejelentette, hogy „a rendelkezésükre álló bírósági ítélet – amely kimondta, hogy Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában agresszív viselkedést tanúsított, és Szilágyi Gerda fejlődését akadályozza –, valamint a bizottság által meghallgatott személyek egybehangzó állítása alapján meggyőződtek arról,

hogy mindaz, amiket Szilágyi Liliána a nyilvánosság előtt állított, megfelel a valóságnak.

Az olimpizmus szellemének védelme érdekében született a döntés

A Sportjus Magyar Sportjogász Társaság leszögezte, hogy Szilágyi Zoltán delegálása során mindenben a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a MOB alapszabályában foglaltaknak megfelelően járt el.

A társaság elítéli, hogy jogerős bírósági elmarasztaló ítélet hiányában média- és közéleti szereplők prejudikálnak, és ezzel a magyar sport tagjaira befolyást gyakorolnak, a jogbiztonságot veszélyeztetik.

A MOB közleményének ismeretében, a jogállamiság alapelvének látható sérelme miatt, valamint az olimpizmus szellemének védelme érdekében a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság a MOB-tagság delegálási jogáról egyoldalúan lemond” – áll a közleményben.

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