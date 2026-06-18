magyar pétertisza pártkormánysajtótájékoztató
A következő élő közvetítés része Kivezetik a védett benzinárat, Magyar Brüsszelbe utazott – élő közvetítésünk a Tisza-kormány tájékoztatójáról

Lekerül az ársapka a benzinárról, Magyar első EU-csúcsára utazott

Illyés Tibor / MTI
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 18. 11:05
Illyés Tibor / MTI

A szerdai kormányülés után a Tisza-kormány csütörtökön tájékoztatja a nyilvánosságot a meghozott döntésekről.

Magyar Péter szerdán már bejelentette, hogy mivel a héten várhatóan 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását, a védett ár kivezetését a parlamentnél.

Magyar már elindult Brüsszelbe az első uniós csúcstalálkozójára, ami csütörtökön veszi kezdetét. A meghívó szerint a következő uniós költségvetésről, globális kihívásokról, Ukrajnáról és Iránról is tárgyalnak a vezetők. Várhatóan erről is szó lesz a nemsokára kezdődő kormányzati tájékoztatón.

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