444: Fideszes kézi vezérléssel működött az Index a kampányban

Fideszes kézi vezérléssel működött az Index a választási kampányban, erről számolt be több egykori munkatárs a 444.hu cikkében. A valaha szebb napokat látott Index nem újságként működött, hanem politikai üzenőfüzetként, fideszes politikusok Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztőn keresztül akadálytalanul érvényesíthették akaratukat.

Különösen három fideszes miniszternek volt erős hozzáférése az újsághoz:

Rogán Antalnak , aki a miniszterelnöki kabinetirodát vezette,

, aki a miniszterelnöki kabinetirodát vezette, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek és

honvédelmi miniszternek és Nagy Márton gazdasági miniszternek.

A manipuláció része volt, hogy kevésbé releváns témákban engedték dolgozni az újságírókat akár még a kormány ellenében is, így többé-kevésbé fent tudták tartani a függetlenség látszatát. De az Orbán család és Rogán tabu volt, róluk semmilyen kellemetlen téma nem jelenhetett meg.

Magyar Péter megjelenése után elkezdték látványosan futtatni a DK-t és Dobrev Klárát, hogy megosszák az ellenzéket, mert a Tisza Párttal ellentétben Dobrevék nem voltak veszélyesek a Fideszre nézve, Magyart pedig igyekeztek a radar alatt tartani, illetve próbálták hitelteleníteni. Ennek része volt Hont András publicista címlapra emelése, aki szinte minden bejegyzésével Magyart gyalázta (Hont tartalomgyára, az Öt 500 millió forintos adományt kapott nem sokkal korábban egy [vagy több] rejtélyes magyar vállalkozótól).

A legsúlyosabb manipulációja az Indexnek a Tisza Pártnak tulajdonított kamuprogram volt, amelyre egy egész kampányt húzott fel a Fidesz és a kormány, óriásplakátokkal, nemzeti konzultációval. Hiába cáfolta a Tisza, hogy semmi közük a mesterséges intelligenciával létrehozott irományhoz, az Index és a Fidesz nem hátrált meg. Végül bíróság mondta ki, hogy az Index által publikált program és adóemelési terv nem a Tisza anyaga volt. A választások után az Index kénytelen volt helyreigazítást közölni, pár nappal később lemondott Fekete-Szalóky Zoltán. A főszerkesztő a TV2 tanácsadója lett, Vaszily Miklós Index-társtulajdonos, TV2 elnök-vezérigazgató kérésére.

Vaszily a 444 kérdésére hárította a felelősséget: azt írta, hogy a főszerkesztő felelős a tartalmi ügyekben.