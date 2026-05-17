Zivatarok, erős szél ronthatják el a vasárnapot

Változékony, szeles időt hoz a vasárnap Magyarországon. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten szakadozik, csökken a felhőzet, ezeken a tájakon hosszabb időre is kisüthet a nap.

A felhőtakaró és a csapadék súlypontja napközben a középső, majd estefelé a keleti országrész fölé helyeződik át. Ezeken a területeken még sok helyen várható eső, zápor, a keleti megyékben pedig zivatar is előfordulhat.

Az északias szelet nagy területen erős lökések kísérik, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharossá is fokozódhat a szél. Zivatarok környezetében szintén lehetnek erős, viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső országrészben mérhetik az alacsonyabb értékeket, miközben a Tiszántúl nagy részén 20–24 fok is lehet. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.