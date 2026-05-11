Vitályos Eszter fanyalog az új kormányszóvivői kinevezéseken

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette a Tisza-kormány szóvivőit: Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita. Korábban mindhárman újságíróként dolgoztak, legutóbbi munkahelyeik az RTL és az ATV voltak.

A bejelentésre a maga módján reagált a „zsírra szállt por” és megannyi klasszikus megalkotója, a korábbi szóvivő, Vitályos Eszter is. A fideszes parlamenti képviselő azt írta:

Találós kérdés. 1-ből 3. Mi az?

A kommentszekcióban Vitályos világossá tette, hogy a kormányszóvivői kinevezésekre gondolt, és azt írta

Ezt is csak a spórolás jegyében. Egészen biztos.

Köböl egyébként a Facebookon arról írt kinevezése után: ha a miniszterelnök hív, nem mondasz nemet. A bejelentés után Szondi Vanda közösségi oldalán közzétett posztjában úgy fogalmazott, elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd.