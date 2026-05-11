vitályos eszterkormányszóvivőmagyar péterköböl anita
Belföld

Vitályos Eszter fanyalog az új kormányszóvivői kinevezéseken

Országgyűlés alakuló ülése és beiktatási ceremónia 2026. május 9-én a Parlamentben és a Kossuth Lajos téren., Fotó: Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 05. 11. 15:54
Országgyűlés alakuló ülése és beiktatási ceremónia 2026. május 9-én a Parlamentben és a Kossuth Lajos téren., Fotó: Varga Jennifer / 24.hu

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette a Tisza-kormány szóvivőit: Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita. Korábban mindhárman újságíróként dolgoztak, legutóbbi munkahelyeik az RTL és az ATV voltak.

A bejelentésre a maga módján reagált a „zsírra szállt por” és megannyi klasszikus megalkotója, a korábbi szóvivő, Vitályos Eszter is. A fideszes parlamenti képviselő azt írta:

Találós kérdés. 1-ből 3. Mi az?

A kommentszekcióban Vitályos világossá tette, hogy a kormányszóvivői kinevezésekre gondolt, és azt írta

Ezt is csak a spórolás jegyében. Egészen biztos.

Köböl egyébként a Facebookon arról írt kinevezése után: ha a miniszterelnök hív, nem mondasz nemet. A bejelentés után Szondi Vanda közösségi oldalán közzétett posztjában úgy fogalmazott, elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Augusztus 20-án egy ismétlés?
Menczer Tamás Bencsik András kritikájára: Bolondokkal ma nem foglalkozom
Egy lakó szerint Lázár János ki akarja szorítani őt az V. kerületi lakásából, százezres közös költséget és 12 milliós célbefizetést írtak elő neki
Hankóék botránypénze: 160 millió jutott olyan szervezeteknek, amelyeknek a tagjai ukrán zászlóval kampányoltak Orbánéknak
Lannert Judit a bizottsági meghallgatáson: Rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik