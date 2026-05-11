Köböl Anita: Amikor a miniszterelnök hív, nem mondasz nemet

A Facebookon kommentálta kormányszóvivői kinevezését Köböl Anita, aki Magyar Péter bejelentése alapján Szondi Vandával és Magyar Évával együtt látja majd el ezt a feladatot.

Mint írta,

amikor a Miniszterelnök hív, nem mondasz nemet. Ha a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter hív, nem mondasz nemet. Ha Magyarország hív, nem mondasz nemet.

Hozzátette, mától büszkén, becsülettel és alázattal viseli a Magyarország kormányának szóvivője tisztséget.

„Célom, hogy egy megtépázott lelkű országhoz tisztelettel, figyelemmel és szeretettel szóljak. Hiszem, hogy a kedvesség, a törődés és az odafigyelés meghálálja önmagát. Remélem, hogy együtt egy boldog, sikeres ország leszünk!” – írta a bejegyzésében.

Ezzel szinte egy időben Szondi Vanda is posztolt, a kinevezésének hátteréről írt.

Köböl Anitáról

Magyar Péter bemutatása szerint Köböl Anita Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. „Édesanyaként pontosan tudja, miért fontos, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsünk. Hisz abban, hogy a jó kormányzás meghallgatással kezdődik: figyelemmel, megértéssel és valódi megoldások keresésével.”