Szondi Vanda kormányszóvivő: Elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd

Az ember életében van néhány pillanat, amikor a sorsa nagyot fordul. A milliónyi hétköznapi döntés mellett megadatik egy-két olyan választási lehetőség, amely alapjaiban változtatja meg az életet. Az enyémben bizonyosan ilyen pillanat volt, amikor Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke és Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter felkért, hogy legyek Magyarország kormány szóvivője

– kezdte Instagramon közzétett posztját Szondi Vanda, miután a kormányfő bejelentette: ő, valamint Köböl Anita és Magyar Éva lesznek a Tisza-kormány szóvivői.

Szondi közlése szerint a felkérés arról szólt, hogy „segítsek új alapokra helyezni a kormány és a sajtó kapcsolatát. Az eddigi ellenséges viszony helyett egy partnerség alakuljon ki, amelyben közös célunk, hogy az emberek lássák és értsék a kormány működését, döntéshozatali folyamatait és válaszokat kapjanak az életüket érintő kérdésekre.”

Úgy folytatta, egész életében a kíváncsiság hajtotta előre. A munkájában is azokat a kérdéseket tette fel, amelyek átlagemberként is érdekelték volna. „Az utóbbi években azonban az egyre fojtogatóbb légkörben egyre ritkábban kaptam valódi válaszokat. A független sajtó és a kormány viszonya bizonyos értelemben leképezi azt, ahogyan az ország vezetése a társadalmat kezeli. És én olyan országban szeretnék élni, ahol a kormány nem uralkodik hanem szolgál.”

Elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd. Ebben pedig az elmúlt évek politikai kultúrájának óriási szerepe van. Amikor vezető politikusok minősíthetetlen hangnemben, dehumanizáló kifejezésekkel illetik a velük egyet nem értőket, az óhatatlanul kihat az egész társadalomra. Mindenki feljogosítva érzi magát, hogy ő is ugyanilyen stílusban mondja el a véleményét bármiről

– fogalmazott.

Hozzátette, a szavaknak súlya és teremtő ereje van, és hiszi, hogy a társadalom sebeinek begyógyítása, az árkok betemetése a szavakkal kezdődik, „amelyekkel egymáshoz fordulunk, amelyekkel megtiszteljük a másikat, akkor is, ha nem vagyunk egy véleményen.”

Posztját azzal zárta,

ez a mi országunk, a mi közös hazánk, amelyben minden magyarnak helye van. Szeretném ha a gyerekeim egy szabad, boldog, élhető, működő és emberséges országban lehetnének felnőttek. Ennek az alapjait most rakjuk le, közösen. Megtisztelő, hogy részese lehetek ennek.

Köböl Anita is megszólalt kinevezését követően, ő arról írt: amikor a miniszterelnök hív, nem mondasz nemet.

Magyar Péter a következőket írta Szondi Vandáról a Facebookon: