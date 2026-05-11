Az RTL büszke, az ATV gratulált: megszólaltak a Tisza-kormány új szóvivőinek volt munkaadói

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette a Tisza-kormány szóvivőit: Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita. Korábban mindhárman újságíróként dolgoztak, legutóbbi munkahelyeik az RTL és az ATV voltak. A bejelentés után kérdéseket küldtünk a két tévécsatornának, hogy megtudjuk, hogyan fogadták munkatársaik kinevezését.

Az ATV kommunikációs osztályának lapunknak küldött válaszában az áll:

Az ATV gratulál Köböl Anitának a kormányszóvivői kinevezéséhez. Az intézmény Köböl Anita személyében egy felkészült, tájékozott és szorgalmas kollégát ismert meg. Sok sikert kívánunk neki az előtte álló feladatokhoz!

Hozzátették: az ATV vezetése hamarosan dönt arról, hogy kik veszik át Köböl Anita televíziós feladatait.

Köböl a Facebookon arról írt kinevezése után: ha a miniszterelnök hív, nem mondasz nemet.

Az RTL-nél büszkék az új kormányszóvivőkre

Az RTL Magyarország a 24.hu megkeresésére az alábbi választ küldte:

Büszkék vagyunk rá, hogy az új magyar kormány két eddigi munkatársunkra is a demokratikus sajtókapcsolatok letéteményeseként számít.

A csatorna sajtóosztálya azon kérdéseinkre is felelt, hogy a riporterek mikor jelezték, hogy felkérést kaptak Magyar Pétertől, illetve hogy állami szerepvállalásuk összeegyeztethető-e bármilyen módon az RTL-nél végzett munkájukkal.

Miután Szondi Vanda és Magyar Éva az elmúlt napokban jelezte felkérését, gondoskodtunk róla, hogy már a múlt héttől új feladatukra készülhessenek, és ahogy az a kérdésben is szerepel, a legrövidebb ideig se álljon fenn semmilyen összeférhetetlenség.

A bejelentés után Szondi Vanda közösségi oldalán közzétett posztjában úgy fogalmazott, elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd.