Magyar Péter szerint a tudta nélkül hoztak döntéseket a távozó ügyvezető miniszterek

Olyan információk jutottak el a Tiszához, hogy a korábbi felszólítások és utasítások ellenére fontos döntéseket és pénzügyi kötelezettséget vállalnak a leköszönő fideszes ügyvezető miniszterek – jelentette be Magyar Péter új miniszterelnök a Karmelitánál Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruff Bálint, Pósfai Gábor, Velkey György társaságában.

Magyar elmondta: az ilyen intézkedésekről őt tájékoztatni kellett volna, de ez nem történt meg, miközben a tudtára jutottak erről szóló információk, ezért hétfő este hivatalos felszólítást írt az ügyvezető minisztereknek, hogy tájékoztassák a beiktatása óta történt döntésekről és pénzügyi kötelezettségekről.

Az új miniszterelnök elmondása szerint azért is jelent meg a miniszterjelöltekkel, hogy megnézzék, ott zajlik-e ilyen jellegű munka, illetve, hogy bemutassák magát a Karmelita épületét, amelyet a volt kormányfő, Orbán Viktor újíttatott és építtetett azért, hogy ott legyen a miniszterelnöki irodája.

Magyar beszélt arról is, hogy kedden 13 órakor a Sándor-palotába látogatnak a miniszterjelöltekkel, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnök kinevezi az új tárcavezetőket, majd 16 óra után a parlamentben teszik le az esküt a miniszterek. A kormányfő hozzátette: nyomatékosan kérte az államfőt, hogy ne készítsen közös képet a Tisza-kormány tagjaival.

Minek erre az egy hétre, nem akarjuk utána leretusálni a képről.

A Tisza-elnöke ezt követően rögtönzött tárlatvezetésre indult a Karmelitában, amely az akadozó internet miatt elég nehézkesen volt követhető.