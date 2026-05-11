Magyar Péter azonnali utasítást adott a fideszes ügyvezető minisztereknek

Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond a beiktatása után 2026. május 9-én
2026. 05. 11. 20:15
Magyar Péter miniszterelnök soron kívüli írásos beszámolót kért a leköszönő, fideszes ügyvezető miniszterektől.

Azonnali utasítást adott ki a leköszönő, fideszes ügyvezető minisztereknek Magyar Péter, amelyben azt kéri tőlük, hogy osszák meg a Tisza Párt elnökének szombati miniszterelnöki beiktatását követő vezetői döntéseiket.

Az új kormányfő a hétfőn 19:30-kor kelt levelében azt írta:

Kérem soron kívüli, írásbeli tájékoztatásukat ma 22:00 óráig arra vonatkozóan, hogy 2026. május 09. 16:00 órát követően milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak. Kérem megjelölni ezen döntések és kötelezettségvállalások pontos jogcímét, indokát. Kérem továbbá minden, az előzőek szerint döntésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos okirat megküldését.

A levélben Magyar a Tisza budapesti irodáját jelölte meg, és azt is írta:

Felszólítom továbbá Önöket, hogy a jelen okirat átvételét követően, Magyarország új Kormányának megalakulásáig további kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.

A levélben címzettjei:

  • Semjén Zsolt 
  • Bóka János 
  • Gulyás Gergely
  • Hankó Balázs 
  • Lantos Csaba 
  • Lázár János 
  • Nagy István 
  • Nagy Márton 
  • Navracsics Tibor
  • Rogán Antal 
  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf 
  • Szijjártó Péter 
  • Tuzson Bence 

