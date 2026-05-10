Magyar Péter a tamburás gyerekek előadásáról kivonuló Mi Hazánknak: Vállalhatatlan

A Mi Hazánk képviselőinek tegnapi kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a Szózatról és a Himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt.

– írja Magyar Péter a Facebookon, és kommentben azt is hozzáteszi, hogy szégyelljék magukat.

A Mi Hazánk frakciója kivonult az ülésteremből, amikor a sükösdi tamburás gyerekek, akiknek jó része roma származású, eljátszották a parlament alakuló ülésén a magyarországi cigányok himnuszát és a Tavaszi szelet. A 100 tagú cigányzenekar elfogadhatatlannak nevezte a lépést.

A Magyar Örökség Díjas Hungarikum 100 Tagú Cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az Országgyűlés alakuló ülésén történt. A Sükösdi Tamburazenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés.

– írta Danyi Lőrinc Róbert elnök, művészeti igazgató a Facebookon.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője viszont azt írta, nem a tamburazenekar és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultak ki az Országgyűlés alakuló ülésének végén.

Ahogy azt korábban bejelentettük, a Szent Koronához járultunk eskütételre, mert az eredeti megállapodást felrúgva, végül ezt sem a Tisza Párt, sem a Fidesz-KDNP nem tette meg. Azt is előre jeleztük, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint, az Örömóda előtt fogunk kivonulni, mert a Tisza Párt azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett »európai egyesült államoknak« tekintjük. Az európai parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviseli az Európai Unió úgynevezett himnuszával kapcsolatban, az EP-ben is

– írta Toroczkai.