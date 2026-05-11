Magyar Péter bemutatta a kormányszóvivőket

Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesznek a Tisza-kormány szóvivői, jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott: a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája.

Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Ha nem elbújik az újságírók elől, hanem válaszol nekik. Ha nem propagandát gyárt, hanem tájékoztat. Ha nem alattvalóknak, hanem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat. Magyarország új kormánya ezért partneri viszonyra törekszik a sajtóval. Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk

– írta.

Közölte, a Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire, tette hozzá.

Magyar Péter az alábbiak szerint mutatta be a kormány szóvivőit:

Szondi Vandáról

„Mátészalkáról érkezett. Pályáját a Duna Televízióban kezdte, később az RTL Hírigazgatóságán dolgozott tizenkét évig. Ez idő alatt háromszor tiltották ki a Parlamentből, mert kérdezni mert. Kétgyermekes édesanyaként különösen fontos számára, hogy gyermekeink ne gyűlöletkampányok, félelemkeltő plakátok és háborús uszítás közepette nőjenek fel.”

A bejelentés után Szondi Vanda közösségi oldalán közzétett posztjában úgy fogalmazott, elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd.

Magyar Éváról

„Nagykanizsáról indult. Újságírói pályáját a helyi televízióban kezdte, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Nyugat-magyarországi tudósítóként, később a Híradó politikai riportereként hosszú éveken át az emberek életét befolyásoló döntésekről tájékoztatott. Szeretné, ha lánya egy európaibb, békésebb, működő és emberséges Magyarországon válna felnőtté.”

Köböl Anitáról

„Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. Édesanyaként pontosan tudja, miért fontos, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsünk. Hisz abban, hogy a jó kormányzás meghallgatással kezdődik: figyelemmel, megértéssel és valódi megoldások keresésével.”

Köböl a Facebookon arról írt kinevezése után: ha a miniszterelnök hív, nem mondasz nemet.

Magyar kifejtette,

ők hárman újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni. Magyarország kormányának szóvivőiként ugyanezt az elvet fogják képviselni: őszintén, felkészülten, tisztességgel. Mert a magyar embereknek jár az igazság. Jár a tisztelet. Jár a nyílt, egyenes beszéd.

A kormányfő még délelőtt arról kérdezte követőit, augusztus 20-án lenne-e igény a szombati ünneplés ismétlésére.