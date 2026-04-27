Magyar Péter: Több NER-es stróman számlája zárolásra került

Tudomásunkra jutott, hogy több NER-hez köthető stróman számlája is zárolásra került

– mondta legújabb videójában Magyar Péter leendő miniszterelnök.

Magyar Péter még egy szombaton este megjelent videóban jelentette be, hogy tudomása szerint a kormányváltás miatt számos NER-es vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét, a Tisza politikusa ezért gyors intézkedésre szólította fel a hatóságokat. Magyar egyben felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy „vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket”. Azt is mondta akkor, hogy tudomása „van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával.” Magyar szavaira reagált aztán a NAV is.

Magyar Péter hétfőn már azt is kiemelte, hogy a NAV nem cáfolta, hogy felfüggesztettek volna több Rogán Antalhoz köthető átutalásokat. Magyar azt is mondta, hogy a hatályos törvények szerint a NAV csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja a pénzeket. Magyar azt is hozzátette, hogy

felszólítom a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét.

Ezután Magyar felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás és vagyonkimentés gyanús átutalásait.

Bejelentkezését azzal zárta, hogy a leendő Tisza-kormány minden eszközzel fel fog lépni a „Orbán-kormányok alatt bűncselekménnyel szerzett vagyonok külföldre menekítése ellen”.