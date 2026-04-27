Ezermilliárd forint azonnal mozdítható vagyon pihen 29 NER-közeli cég bankszámláján

2024 végén a száz legnagyobb pénzeszközállománnyal rendelkező hazai vállalat közül 29 volt egyértelműen köthető NER-es milliárdosokhoz, ezek pénztárában és bankszámláin pedig összesen több mint 1000 milliárd forintnyi azonnal mozdítható vagyon pihent – írja a G7.

A gyűjtésük első helyezettje a V-Híd 115 milliárd forintnyi pénzeszközzel, de az első tízbe befért még például a Mészáros és Mészáros Zrt. is 32,1 milliárd forinttal.

A lap megjegyzi, a cégek között akadnak olyanok, amelyekből például a tőzsdei háttér vagy a tevékenység jellege miatt egész biztosan nem lehet egyik pillanatról a másikra minden pénzt kivonni, de sok olyan is van, ahol a vagyon nagy részét tényleg szinte azonnal meg lehet mozdítani.

Ez pedig a cikk szerint csak a jéghegy csúcsa, hiszen a kormányközeli milliárdosok jelentős része mostanra több tucat, esetenként több száz vállalatból álló céghálót épített ki, amelyek különböző pontjain még hatalmas összegek rejtőznek.

A lap példáként említi, hogy Tiborcz István tulajdonában álló BDPST Zrt. nincs benne ebben a szűk körben, mert bankszámláján a legutóbbi beszámolója szerint csak néhány százmillió forint volt. A cég azonban az elmúlt években rendre tízmilliárdos nagyságrendben kapott osztalékot és kamatot az érdekeltségébe tartozó cégektől*, és 2024 végén több mint 30 milliárd forintnyi kölcsöne volt kihelyezve a leányvállalataihoz.

Ez a hatalmas vagyon, és annak sorsa sok kérdést fölvet, mivel március végén, tehát még az országgyűlési választás előtt derült ki, hogy 3,39 milliárd forintot utaltak át a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 53 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

Április 20-án pedig egy másik Mészáros-érdekeltségnél, az Envirotis Holding Zrt.-nél is kisöpörték a padlást: mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki, és mivel ez gyakorlatilag a cégcsoport szinte teljes likvid vagyona, nagyjából annyi pénz maradhatott a cégben, ami 2-3 havi bér kifizetését fedezi.

A G7 azt írja, az ilyen kifizetések önmagukban – ahogy ezt az Envirotis Holding Zrt.-nél is láthattuk – alapvetően teljesen jogszerűek. A cég egyszerűen osztalékot fizet a tulajdonosának az adott év és a korábbi évek felhalmozott profitjából. Ugyanakkor az teljesen más kérdés, hogy az adott vagyon, a korábbi évek nyeresége milyen tevékenységből származott, és ezeknél felmerült-e a korrupció gyanúja.

Technikailag fontos, hogy a cégeknek jogszabály szerint május 31-ig kell leadniuk a beszámolóikat, vagyis még ezelőtt a dátum előtt meg kell tartaniuk a nyereség felhasználásáról döntő közgyűléseiket.Előzetesen épp azért várták sokan azt, hogy az osztalékfizetések felpörögnek, mert az új kormány egyik fő ígérete a korrupciógyanús ügyek kivizsgálása, és a korrupcióval szerzett vagyonok visszagyűjtése volt.

Ez utóbbit pedig sokkal nehezebb úgy megtenni, ha a pénzt – lehetőség szerint több lépésben fizikailag is – eltávolítják azoktól a vállalatoktól, amelyeket később esetleg vizsgálni kezdenek.

Magyar Péter szerint a vagyonkimentés folyamata már gőzerővel zajlik. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott:

az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba, az Egyesült Államokba és más távoli országokba. Pontos tudomásom van róla, hogy a NAV több Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzéseire, pénzmosásra hivatkozva.

A NAV reagált is lapunknak Magyar állításaira. Közben pedig a brit Guardian arról ír, hogy magángépek sietve szállítják külföldre az Orbán-kormány alatt meggazdagodottak vagyonát.