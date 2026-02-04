- Döntött a kormány: Budapestet már a jog sem védi az inkasszótól
- Mintha meccs közben a vesztésre álló csapat lefújná a meccset azzal, hogy „mi győztünk” – sokkolta a jogászokat a kormány veszélyhelyzeti rendelete
- Orbán: Kiutasítjuk a kényszersorozásban részt vevő ukránokat
- Orbán Viktor a választásokról: Ez a csata egy nyílt csata
- A rendőrség meghazudtolta Lázár Jánost
- Magyar Péter közös fotót tett ki az őt lefejezéssel fenyegető férfiról és a fideszes képviselőjelöltről
- Pócs János azt állította, hogy tiszások vertek össze egy sánta férfit, a fideszes alpolgármester szerint viszont az ő családja bánt el vele
- Nagy Márton testvére körétől vette új székházát az iparkamara, az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos is feltűnt
- Tüntetőkkel telt meg a győri városháza: 1,7 milliárd forint eltűnésének ügyében vonja kérdőre a fideszes frakcióvezetőt a győri polgármester
A nap legfontosabb hírei – 2026. 02. 04.
Szajki Bálint / 24.hu
