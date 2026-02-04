Mintha meccs közben a vesztésre álló csapat lefújná a meccset azzal, hogy „mi győztünk” – sokkolta a jogászokat a kormány veszélyhelyzeti rendelete

„Még a sokk hatása alatt vagyok” – fogalmazott a 24.hu-nak Kádár András Kristóf, a Helsinki Bizottság társelnöke, aki szerint a kormányrendelet, amely visszamenőleges hatállyal vetett véget az egyes önkormányzatokat sújtó szolidaritási adóval kapcsolatos jogvitáknak,

a joggal való visszaélés klasszikus esete.

Az alkotmányjogász szerint „ez olyan, mintha egy focimeccs kellős közepén az a csapat, amely vesztésre áll, azt mondja, hogy inkább most fújjuk le a meccset, és legyen az, hogy mi győztünk”. Ez történik most, csak itt nem egy focimeccsről van szó, hanem a főváros fizetőképességéről, rengeteg ember munkahelyéről, a közszolgáltatásokról. Tehát ez nem egyszerűen egy absztrakt jogállamisági probléma, hanem nagyon is húsba vágó, a munkavállalókat, a budapesti polgárokat, a budapesti szolgáltatások igénybe vevőit érintő kérdés – magyarázta.

„Van egy jog, amit nem arra használunk, amire az szolgálna” – utalt a háborús veszélyhelyzeti jogrendre, amire hivatkozva a kormány meghozta a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos rendeletét. „Mi köze az orosz-ukrán háborúnak a főváros és a kormány között zajló jogvitához?” – tette fel a költői kérdést.