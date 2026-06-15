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Mutogatott a VAR-bíró a kamerának, óriási botrány lett belőle

admin Futó Csaba
2026. 06. 15. 16:28

Óriási botrány lett abból, hogy mikor a közvetítésben mutatták a Németország-Curacao-mérkőzés VAR-szobáját, akkor Shaun Evans mutogatott a kamerának. A FIFA válaszokat vár az ausztrál játékvezetőtől.

Evans jobb karja a teste mellett volt leszorítva, a mutató- és hüvelykujjával egy kört formált, a többi ujja pedig ki volt nyújtva. Ennek többféle értelmezése is van:

  • az egyik a mindenki által ismert minden rendben, oké,
  • de ugratni is szokták egymást az emberek, aki belenéz a körbe, az kap egy ütést a vállára,
  • ugyanakkor a BBC cikke szerint a kézjel lefelé fordítva már más tartalommal is bír, szélsőjobboldali csoportosulások a fehér felsőbbrendűséget (white power) jelzik így.

Az esetnek komoly visszhangja lett a közösségi médiában, így a BBC többször is próbált választ kicsikarni a FIFA-tól, de a nemzetközi szervezet egyelőre nem adott ki hivatalos reakciót. Bennfentesek azt mondták a lapnak, hogy a FIFA válaszokat vár Evanstől.

A diszkriminációellenes FARE, amely a FIFA-val és az UEFA-val együttműködve küzd a rasszizmus ellen, közölte, hogy magyarázatot kér az ügyben.

Szakértőink véleménye szerint a gesztus egyértelműen hasonlít a fejjel lefelé fordított OK kézjelre, amelyet a szélsőjobboldali körökben a „fehér hatalom” szimbólumaként használnak

– közölte a FARE.

A 38 éves Evans 2017 óta FIFA-játékvezető. Rendszeresen dolgozik a VAR-szobában, a 2022-es katari világbajnokságon is alkalmazták.

Akármi is lesz a végkifejlet, volt már látható hatása a történteknek. Míg a német-curacaói meccsel bezárólag a VAR-szobában dolgozókat úgy mutatták be, hogy a kamera felé fordultak, addig a holland-japán mérkőzésen már a képernyőre meredtek a játékvezetők.

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