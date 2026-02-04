fegyelmifekete dávidgyőrközgyűlés
Tüntetőkkel telt meg a győri városháza: 1,7 milliárd forint eltűnésének ügyében vonja kérdőre a fideszes frakcióvezetőt a győri polgármester

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp László Tamás
2026. 02. 04. 17:39
Szajki Bálint / 24.hu
Győr rendszerváltás utáni, de talán legújabbkori történetének legizgalmasabb közgyűlésére került sor szerdán. Valószínűleg nem fordult még elő, hogy a városvezető a közgyűlés feloszlatását javasolja, s ezzel párhuzamosan egy másik ügyben ellene is fegyelmi eljárást indítson a testület. A polgármester a városházára hívta a győrieket, ugyanis szerinte a legnagyobb győri önkormányzati cégnél, a Győr-Szol-nál 1,7 milliárd forint eltűnt. Ennek nyomán érdeklődőkkel, tüntetőkkel telt meg az épület, sőt, fideszes ellentüntetők is megjelentek a karzaton, szópárbajba keveredve a Pintér Bence híveivel.

2024 júniusában a kormánypárti polgármester, Dézsi Csaba András és a korábbi városvezető, a 2019-es szexbotrány után lemondott exfideszes Borkai Zsolt között nevető harmadikként befutva, Pintér Bence az ellenzéki pártok által is támogatott Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZV) jelöltjeként nyerte el a polgármesteri tisztséget. A közgyűlésben viszont továbbra is fideszes többség van, amely el is vette az új városvezető önkormányzati cégek fölötti irányítási, utasítási és felügyeleti jogait.

Szajki Bálint / 24.hu Pintér Bence a győri közgyűlésen 2026. február 4-én.

Feljelentések, botrányok

Dézsi bukása után Fekete Dávid frakcióvezető (a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a 2-es körzetben) által irányított közgyűlési többség jó pár helyi cég vezetőjét lecserélte.

  • Pintér ezután több cég, valamint intézmény (városrendészet, Győr Projekt Kft, Győr-Szol Zrt.) ügyei miatt feljelentést tett.
  • Ezzel párhuzamosan a Fidesz egy (kirúgással járó) parkolási botrány miatt indított vizsgálatot, Pintér Bence felelősségére célozgatva.
  • A legnagyobb – a közgyűlés feloszlatására irányuló – botrány viszont abból lett, hogy a városvezető szerint a Győr-Szol Zrt.-nél eltűnt 1, 7 milliárd forint.

Mint Pintér Bence a keddi videójában elmondta: a Győr-Szol Zrt.-nek, a pénz megbízott kezelőjének a 2025 szeptemberi fordulónapon benyújtott számviteli bizonylata alapján a városi lakáskassza egyenlege 2 milliárd forintot meghaladó mértékű. A cég 2025. évi harmadik negyedéves beszámolója azonban a bankszámlán ugyanekkor mindössze 304 millió forintot mutat. A városvezető szerint ez azt jelenti, hogy

alsó hangon 1,7 milliárd forint eltűnt.

A cég ezt közleményben cáfolta, de Pintér feljelentést tett.

