Tüntetőkkel telt meg a győri városháza: 1,7 milliárd forint eltűnésének ügyében vonja kérdőre a fideszes frakcióvezetőt a győri polgármester

2024 júniusában a kormánypárti polgármester, Dézsi Csaba András és a korábbi városvezető, a 2019-es szexbotrány után lemondott exfideszes Borkai Zsolt között nevető harmadikként befutva, Pintér Bence az ellenzéki pártok által is támogatott Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZV) jelöltjeként nyerte el a polgármesteri tisztséget. A közgyűlésben viszont továbbra is fideszes többség van, amely el is vette az új városvezető önkormányzati cégek fölötti irányítási, utasítási és felügyeleti jogait.

Feljelentések, botrányok

Dézsi bukása után Fekete Dávid frakcióvezető (a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a 2-es körzetben) által irányított közgyűlési többség jó pár helyi cég vezetőjét lecserélte.

Pintér ezután több cég, valamint intézmény (városrendészet, Győr Projekt Kft, Győr-Szol Zrt.) ügyei miatt feljelentést tett.

Ezzel párhuzamosan a Fidesz egy (kirúgással járó) parkolási botrány miatt indított vizsgálatot, Pintér Bence felelősségére célozgatva.

A legnagyobb – a közgyűlés feloszlatására irányuló – botrány viszont abból lett, hogy a városvezető szerint a Győr-Szol Zrt.-nél eltűnt 1, 7 milliárd forint.

Mint Pintér Bence a keddi videójában elmondta: a Győr-Szol Zrt.-nek, a pénz megbízott kezelőjének a 2025 szeptemberi fordulónapon benyújtott számviteli bizonylata alapján a városi lakáskassza egyenlege 2 milliárd forintot meghaladó mértékű. A cég 2025. évi harmadik negyedéves beszámolója azonban a bankszámlán ugyanekkor mindössze 304 millió forintot mutat. A városvezető szerint ez azt jelenti, hogy

alsó hangon 1,7 milliárd forint eltűnt.

A cég ezt közleményben cáfolta, de Pintér feljelentést tett.