Agyeldobós statisztika került elő a spanyolokkal ikszelő afrikai csapatról

Spanyolország 74 százalékban birtokolta a labdát, vagyis nyomasztó fölényben játszott. A legtöbb kiscsapat ebben a helyzetben a játék tördelésével van elfoglalva, nem retten meg semmilyen eszköztől, hogy megállítsa ellenfelét. A Zöld-foki Köztársaság csapata ezzel ellentétben

egyetlen szabálytalansággal hozta le a meccset, ami rekord a világbajnokságok történetében.

Az eddigi csúcs három fault volt, Costa Rica 2022-ben és 1966-ban az NSZK produkálta ezt a statisztikát. Innen nézve még nagyobb bravúr az afrikaiaké.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️ Cabo Verde 🇨🇻 ha cometido SOLO UNA falta en su partido contra España, la cifra MÁS BAJA registrada por una selección en un partido de la Copa del Mundo desde 1966 (primera Copa del Mundo televisada al completo). Los precedentes: 🇨🇷 Costa Rica – 3 faltas… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026

A spanyolok egyébként 27-szer próbáltak gólt szerezni, hétszer találták el a kaput, összesen 2,10 xG-t hozott össze. Ezt szem előtt tartva még lenyűgözöbb a zöld-fokiak teljesítménye.