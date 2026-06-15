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Agyeldobós statisztika került elő a spanyolokkal ikszelő afrikai csapatról

A zöld-fokiak ünneplése.
MI News/NurPhoto via Getty Images
A zöld-fokiak ünneplése.
24.hu
2026. 06. 15. 23:51
A zöld-fokiak ünneplése.
MI News/NurPhoto via Getty Images
A zöld-fokiak ünneplése.
A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a Zöld-foki válogatott gól nélküli döntetlent játszott Spanyolországgal. Talán még ennél is elképesztőbb a statisztika, amivel ezt megcsinálták.

Spanyolország 74 százalékban birtokolta a labdát, vagyis nyomasztó fölényben játszott. A legtöbb kiscsapat ebben a helyzetben a játék tördelésével van elfoglalva, nem retten meg semmilyen eszköztől, hogy megállítsa ellenfelét. A Zöld-foki Köztársaság csapata ezzel ellentétben

egyetlen szabálytalansággal hozta le a meccset, ami rekord a világbajnokságok történetében.

Az eddigi csúcs három fault volt, Costa Rica 2022-ben és 1966-ban az NSZK produkálta ezt a statisztikát. Innen nézve még nagyobb bravúr az afrikaiaké.

A spanyolok egyébként 27-szer próbáltak gólt szerezni, hétszer találták el a kaput, összesen 2,10 xG-t hozott össze. Ezt szem előtt tartva még lenyűgözöbb a zöld-fokiak teljesítménye.

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