Orbán: Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak

Nem csak érint, hanem rólam szól.

– mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök az Indexnek adott interjúban arra, hogy a parlament elfogadta, hogy többé nem választható miniszterelnöknek az, aki már nyolc évig az volt.

Az, hogy Magyarországon bárkit, mondjuk engem, eltiltanak a néptől, az vicces.

– mondta Orbán, majd kitért arra, hogy ezt ellene csinálják, mert a Tisza egy hónapja van kormányon, ne álmodozzanak nyolc évről. Szerinte egyébként ezek nem működnek, mert végül a nép dönt.

Az interjút a miniszterelnökkel egyébként az a Gáll Csongor készítette, aki korábban 12 millió forintért szerződött a KDNP-frakcióval, hogy a politikusaikról videókat készítsen, közben pedig a HírTV-nél dolgozott.

Orbán azt mondta, a hárommillió szavazatról szóló mondatait a választások előtt az indokolta, hogy ezt szerették volna, mert a saját korábbi teljesítményükből indultak ki. Gáll bárhogy próbálta kiszedni belőle, hogy bármilyen alapja volt-e annak, hogy ilyen nagy számokat mondtak, miközben nagyon kikaptak, nem válaszolt a kérdésre.

Arra is célzott, hogy a Tisza szerinte rengeteg ígéretet tett, amelynek hatezer milliárd forint a költsége, és ő ezt nem merte megígérni, ezért nyerhetett a Tisza. Szerinte a mozgósítási feladatokat elvégezték, ezt le is ellenőrizték. Az aktivisták szerinte fantasztikus munkát végeztek, többet dolgoztak ezért a vereségért, mint más győzelmekért. Szerinte az ellenfél az újításokban előrébb jár, mint ők, bár itt újításnak nevezte a mozgósítást is. Orbán szerint a TikTok-ról tájékozódóknál hetven százalékot kapott a Tisza, a Facebookról tájékozódóknál 60 százalékot.

A digitális tempót nem tudtuk felvenni

– mondta el. Orbán szerint a családosoknál nyertek, a fiataloknál drasztikus volt a különbség. Szerinte a fiatalok mást és többet akartak, mint amit ők tudtak ajánlani. Viszont azt is gondolja, hogy a fiatalok nem fognak a kormány mellett maradni, mert a fiatalok mindig szembemennek.

Nem a Fidesznek kell itten változnia, a helyzet majd új felállást hoz.

– mondta.

Arra, hogy Hatvanpuszta és a Matolcsy-család gazdagodása volt a kampány egyik szimbóluma, azt mondta

Szimbólumnak is hívhatjuk, én inkább propagandának nevezném, vagy műbalhénak. Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, semmi reális alapja nincsen.

A Matolcsy-ügyet pedig hatósági ügynek nevezi, szerinte az ő kormánya alatt megindultak az eljárások, most új kormány van, meglátják, hogy mire jutnak. Ezután közvetlenül a következő párbeszéd hangzott el, anélkül, hogy Hatvanpusztára visszakérdezés hangzott volna el:

– Van az a mondás, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani – Ezt hívják propagandának.

Ezután Bige Lászlót köztörvényes bűnözőnek és a Tisza legnagyobb támogatójának nevezte.

És mégis mi nézünk ki korruptnak. Hát valamit rosszul csinálunk.

– tette hozzá.

Szerinte konkrét vádak nincsenek ellenük, csak sejtetések meg sugalmazások.

Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. De az idő ezen is segít majd szerintem. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó Péter teljesen rendben van, Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre.

– mondta. A volt miniszterelnök azzal rendezte le a korrupciós kritikákat, hogy Budapesten ez valóban a mindennapi élet része, de ez nem Fidesz-specifikus, hanem Budapesten van ez.

Orbán azzal sosem értett egyet, hogy a leegyszerűsített üzenetek nem működtek, emiatt vesztették el az értelmiséget. Szerinte a leegyszerűsített üzenetek működtek, de abban a kritikusoknak igaza van, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni.

Azt is mondta, hogy ő nem adott parancsot az aranykonvoj-ügyben, mert nem is adhatott. Szerinte a törvényeket be kell tartani.

A hatóságokat a kormányból nem lehet utasítani. Semmképpen sem, nem, nem.

– mondta.

Vitnyédre azt mondta, hogy Magyarországon ma szerinte egyetlen migráns sincsen, migránstábor sincsen. Néha taktikázni kellett Brüsszellel szemben, szerinte próbálták őket kicselezni, de nem sikerült.

Nem csak mi vagyunk ravasz fiúk, ők se buták.

Arról is beszélt, hogy mindig Fidesz-tag volt, és haláláig az is marad. A kérdés inkább az szerinte, hogy ki vezesse a Fideszt.

Orbán szerint nagyon sok tehetséges ember van a Fideszben, és minőségi különbség van a mostani és az előző kormány között. Szerinte ezt támasztja alá, hogy azok vannak most a kormányban, akik a Fideszben nem jutottak előrébb.

A végkielégítésekről azt mondta, szerinte a kormányban repkednek az ajándék BMW-k, a miniszter Maseratival jár, az emberek fizetését meg nem akarják odaadni. Arra a válaszra, hogy Kapitány István a fizetését felajánlotta jótékony célra, azt mondta

Jó, jó, jó, ezeket a meséket ismerem. Szerintem ez egy rossz komcsi reflex. Álszerénység, és a középszer hivatalos ideológiává emelése.

Szerinte a kormányban a legjobb embereknek kell dolgoznia, és felelősséget kell vállalniuk, ezeket az embereket meg kell fizetni.

Ha rossz pénzt adsz nekik, akkor rossz embereket is kapsz, mert ennyiért is megéri nekik. Különben elviszi őket a Fidesz.

– tette hozzá, szerinte a szolgálat egy maszlag, meg kell fizetni az embereket.

Orbán szerint az uniós pénzeket nem haza kell hozni, azok járnak, mindenképp oda kell adni őket. Az ő taktikája az volt, hogy szeptemberre azok a pénzek itt vannak mindenképp. Szerinte az a taktika, hogy ha nem adják oda a pénzeket, megvétózza a következő hétéves költségvetést, működött volna.

Brüsszelben nem jófiúnak kell lenni, ez az Orbán Anitáék tévedése.

– mondta Orbán, aki szerint erőpozícióban kell lenni Brüsszelben. Még mindig arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Magyarország érdeke a semlegesség, nem szabad háborúpártinak és oroszellenesnek lenni, szerinte ezt a pozíciót mintha most feladná az új kormány.

Ezután Kármán Andrást hosszan szidta, elmondva, hogy szerinte államtitkárnak sem volt alkalmas, és most miniszterként hozták vissza, ami őrült kockázat. Ezzel véget ért az interjú.