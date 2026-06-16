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Megszólalt a botrányba keveredett VAR-bíró a mutogatása kapcsán

TB / X
24.hu
2026. 06. 16. 01:04
TB / X

Óriási botrány lett abból, hogy mikor a közvetítésben mutatták a Németország–Curacao-mérkőzés VAR-szobáját, akkor Shaun Evans mutogatott a kamerának. Evans jobb karja a teste mellett volt leszorítva, a mutató- és hüvelykujjával egy kört formált, amelyhez három jelentést is tulajdonítanak:

  • az egyik a mindenki által ismert minden rendben, oké,
  • de ugratni is szokták egymást az emberek, aki belenéz a körbe, az kap egy ütést a vállára,
  • ugyanakkor a BBC cikke szerint a kézjel lefelé fordítva már más tartalommal is bír, szélsőjobboldali csoportosulások a fehér felsőbbrendűséget (white power) jelzik így.

A FIFA állítólag vizsgálaton is gondolkodott a kérdést illedtően, de közben Evans is nyilatkozott az ügyben.

„Az egyetlen magyarázat, amit tudok adni, az, hogy a mozdulat egy akaratlan, tudatalatti rángás volt, és abban a pillanatban még csak nem is voltam tudatában annak, hogy elkövettem. A mérkőzés későbbi felvételei azonban azt mutatták, hogy többször is megismételtem ezt a mozdulatot, miközben egy tollat tartottam az ujjaim között” – mmagyarázta a történteket a szakember.

Az eseményt követő médiaértesülések egyszerűen nem tükrözik azt, aki vagyok. Természetesen megértem, hogyan értelmezték a gesztust, és sajnálom ezt. Mindazonáltal egyértelműen és kategorikusan szeretném tisztázni, hogy sem tudatosan, sem szándékosan nem tettem a kérdéses kézmozdulatot. A világbajnokságon bíróként dolgozni karrierem legnagyobb megtiszteltetése, és alig várom, hogy a torna előrehaladtával támogathassam kollégáimat.

Evans kijelentette, hogy nem állt szándékában „bármiféle üzenetet, hovatartozást, játékot vagy hitet közvetíteni.

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