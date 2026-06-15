Bemutatták Magyar Péter és Tarr Zoltán utódját az Európai Parlamentben

Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke a testület strasbourgi plenáris ülésén bejelentette, hogy május 22-i hatállyal Bogdán Csaba és Weisz Viktor a Tisza Párt két új EP-képviselője.

Az EP plenáris ülésének kezdetén Metsola közölte: a magyar illetékes hatóságok értesítése szerint Bogdán Csaba és Weisz Viktor Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben. Az EP elnöke üdvözölte a két új magyar EP-képviselőt és emlékeztetett, hogy mandátumuk hitelesítéséig teljes jogú tagként foglalhatnak helyet az Európai Parlamentben és annak testületeiben.

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportja június 10-én választotta tagjává Bogdán Csabát és Weisz Viktort, Bogdán Magyar Péter miniszterelnök helyét megörökölve az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO), Weisz pedig Tarr Zoltán helyébe lépve az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) tagja lesz. Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Legutóbbi munkahelyén egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója volt. Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Külügyi tanácsadóként eddig is részt vett az EP-delegáció munkájában: nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.

A Tisza Párt magyar néppárti EP-delegációjának hét tagja van.

(MTI)