A zöld-foki válogatott kapusa: A nagyszüleim miatt sírtam a végén

Vozinhát, a zöld-foki labdarúgó-válogatott kapusát választották a meccs emberének, miután a vb-újonc csapat nagy meglepetésre 0-0-át játszott az Európa-bajnok spanyolokkal. A 40 éves játékosnak hét védése volt a meccsen, 1,46 góltól mentette meg az afrikai válogatottat.

Vozinha a lefújás után elsírta magát a pályán, könnyes szemmel nyilatkozott előbb a televíziónak, majd az újságíróknak is.

A nagyszüleim miatt sírtam. Ők foglalkoztak velem, amikor gyerek voltam, de nem lehettek itt. Évekkel ezelőtt elhunytak. Édesanyám sem tudott eljönni, mert vízumproblémák adódtak, és nem tudtuk kifizetni a szükséges összeget. Nem sikerült időben elintéznünk

– idézi a The Athletic Vozinhát.

A kapus megjegyezte azt is, hogy sokan egy ilyen pillanatért dolgoznak egész életükben. Ő 25 éves koráig amatőr volt, most 40 évesen érte el karrierje csúcsát.

Ez az egész utazás jutalma

– mondta.