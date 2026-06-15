Magyar Péter reagált a Mediaworks-közleményre

Ahogy a választás előtt megjósoltam, az orbáni propaganda pillanatok alatt összedől, amint megszűnik az állami támogatása – írta hétfőn Facebook-posztban Magyar Péter.

És lám, így is lett. Ez hazug világ szilánkokra tört

– zárja rövid bejegyzését a miniszterelnök, aki ezzel a hétfő délelőtti hírre reagált, miszerint létszámleépítésekkel is járó átalakításokba kezd a Mediaworks cégbirodalom.

A közmédia háza táján is nagy átalakulások várhatóak, pénteken ugyanis három tiszás politikus benyújtotta a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat. Eszerint nem a korábban ígért azonnali leállásra, hanem mélyreható szervezeti átalakításra kerülhet sor.