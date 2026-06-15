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Belföld

Magyar Péter reagált a Mediaworks-közleményre

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 15. 12:08
Varga Jennifer / 24.hu

Ahogy a választás előtt megjósoltam, az orbáni propaganda pillanatok alatt összedől, amint megszűnik az állami támogatása – írta hétfőn Facebook-posztban Magyar Péter.

És lám, így is lett. Ez hazug világ szilánkokra tört

– zárja rövid bejegyzését a miniszterelnök, aki ezzel a hétfő délelőtti hírre reagált, miszerint létszámleépítésekkel is járó átalakításokba kezd a Mediaworks cégbirodalom.

A közmédia háza táján is nagy átalakulások várhatóak, pénteken ugyanis három tiszás politikus benyújtotta a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat. Eszerint nem a korábban ígért azonnali leállásra, hanem mélyreható szervezeti átalakításra kerülhet sor.

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