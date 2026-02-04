Magyar Péter közös fotót tett ki az őt lefejezéssel fenyegető férfiról és a fideszes képviselőjelöltről

Magyar Péter egy, a bajóti családi napon készült fotót tett közzé szerdán a Facebookon, amelyen állítása szerint együtt, baráti hangulatban látható a lefejezéssel fenyegető férfi és Erős Gábor fideszes képviselőjelölt. A Tisza Párt elnöke szerint a kép azt támasztja alá, hogy a fenyegetést megfogalmazó férfi nem független Erőstől, miközben a fideszes politikus korábban azt állította, hogy nem találkozott vele.

Magyar azt írta:

A képen szemben a lefejezéssel fenyegetőző bajóti polgártársunk, pirosban pedig Erős Gábor fideszes képviselőjelölt, ahogy a bajóti családi napon kedélyesen főzőcskéznek. A fideszes politikus tegnap azt állította, hogy ő nem találkozott a kivégzésemet ígérő férfival. Erős Gábor hazudik, csakúgy mint Lázár János a rendőrségi igazoltatásról, vagy Pócs János Tarnazsadányban. A helyiek megerősítették, hogy a férfi a fideszes politikus intéző embere. Az ég kék, a Fidesz hazudik.

Magyar: A helyiek szerint a fenyegetőző férfi Erős „intéző embere”

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter kedden nyilvánosságra hozott egy videót, amelyben Kovács János, a Cigány Közösségek Szövetsége (CIKöSZ) nemzetiségi képviselője azt üzente neki, hogy Bajóton nem látják szívesen, és ha „még egyszer kimegy”, akkor „le lesz fejezve”.

Magyar ezt úgy értelmezte, hogy a fideszes képviselőjelölt egyik helyi embere fenyegette meg kivégzéssel, és hozzátette: a férfi nemcsak őt, hanem azokat a civileket is megfenyegette, akik korábban végigvezették a településen Radnai Márkot, a Tisza alelnökét és országgyűlési jelöltjét.

A Tisza elnöke korábban bejelentette, hogy a fenyegetések miatt feljelentést tesz, és ezt több érintett civil is megteszi. A most közzétett posztban azt állítja: a helyiek megerősítették számára, hogy a fenyegetőző férfi Erős Gábor „intéző embere”, és bejegyzésében a fideszes politikust hazugsággal vádolja.

Bajót az elmúlt időszakban más ügy miatt is a figyelem középpontjába került: a település polgármestere nyilvánosan elhatárolódott az ingyenes állami tűzifaosztástól, arra hivatkozva, hogy azon szerinte nem kizárólag rászorulók vettek részt, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezt vitatta. Az ügyek együtt tovább élezik a politikai és közéleti feszültséget a településen.