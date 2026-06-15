Azonnali hatállyal megszüntették Hajdu János volt TEK-vezér rendőr altábornagyi jogviszonyát

Sulyok Tamás köztársasági elnök a belügyminiszter, Pósfai Gábor javaslatára június 15-i, azaz mai hatállyal megszüntette Hajdu János rendőr altábornagyi jogviszonyát, derült ki a friss Magyar Közlönyből.

Hajdu János Orbán Viktor embere volt, éveken keresztül volt a személyi testőre, majd amikor a Fidesz választást nyert 2010-ben, Orbán a frissen életre hívott Terrorelhárítási Közpon (TEK) főigazgatójának is kinevezte. Ezt a posztot Hajdu egészen idén május végéig betöltötte, amíg Magyar Péter fel nem mentette. Orbán ezt akkor úgy kommentálta, „súlyos kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára”.

Hajdu felmentése akár egybecsenghet azokkal a hírekkel is, amelyek szerint a TEK a feldarabolás sorsára juthat. Erről a Telex írt a hétvégén: a lap forrásai szerint várhatóan a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI), ezzel lényegében a TEK-et az egyik legfőbb feladatától fosztanák meg. Míg a másik illetékességén, a személyvédelem és elfogások területén szintén történhetnek változások. És ha a szervezet túl is éli az átalakításokat, várhatóan megváltoztatják majd a nevét, mert a döntéshozók úgy értékelik, hogy a mostani „politikailag terhelt”.

A Közlönyben olvasható még az is, hogy döntöttek Dr. Ruszó Gyula rendőr vezérőrnagy és Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonyának megszüntettéséről is, ám őket nem azonnal hatállyal mentették fel. Ruszkó Gyula jogviszonya 2027. február 14-én, Szatmári Imréé 2027. február 6-án szűnik meg.

Amint arról beszámoltunk, múlt pénteken hivatalos lett az is, hogy Magyar Péter miniszterelnökként egy sor magyar titkosszolgálat vezetőjét menesztette: sorrendben gazdátlanul maradt az AH, az IH, az NBSZ és a KNBSZ is.