Medve támadott meg két férfit Székelyföldön, súlyos sérülésekkel vitték kórházba őket

Medve sebesített meg két férfit hétfőn Székelyföldön, a Hargita megyei Kászonújfaluban. Mindkét áldozat több sérülést szenvedett, de nincsenek életveszélyben – számolt be az Agerpres román hírügynökség.

A férfiak a Hargita megyei településtől nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak, egy állatok itatására használt forrást takarított ki, amikor rájuk támadt az állat. Előbb az 51 éves idősebb férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa a segítségére sietett, őt is megsebesítette. Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították.

A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett és a kéztőcsontja is eltört.

András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere (ahova közigazgatásilag Kászonújfalu is tartozik) közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről.

Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta. Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében az erdélyi Szeben megyében.