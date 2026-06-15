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Kultúra

Magyar Péter nődominanciát ígért, de messze vagyunk még attól, hogy jó legyen a nőknek Magyarországon

Az Országgyűlés alakuló ülése 2026. május 9-én.
Szajki Bálint / 24.hu
admin Kránicz Dorottya
2026. 06. 15. 21:03
Az Országgyűlés alakuló ülése 2026. május 9-én.
Szajki Bálint / 24.hu
A Fidesz-kampány sztárinfluenszere korábban még a nők megerőszakolásáról rappelt, Magyar Péter viszont nődominanciát ígért a rendszerváltás után. Bár az új miniszterelnök nem kifejezetten „nőbarát” pozícióból indult, a nők bizalma végül kulcsfontosságú volt a Tisza győzelméhez. Az új kormány egyelőre be is tartja ígéretét: példátlanul magas a nők aránya a pártban, ami fontos pozitív változásokat hozhat, de a nőjogi civil szervezetek még óvatosan örülnek. A szerző a Marie Claire újságírója.

A Fidesz-kormány tizenhat éve alatt gyakorlatilag kizárólag a reproduktív funkciók mentén volt képes értelmezni a nőket, ennek megfelelően olyan „családbarát” intézkedésekkel próbálták megnyerni őket, mint a három- majd kétgyermekes anyák SZJA-mentessége, vagy még korábban a csecsemőgondozási díj (CSED) megemelése az anya korábbi fizetésének 100 százalékos összegére.

Mindez azt üzente a nőknek, hogy Magyarországon az anyaság létezhet egyedül támogatott és megbecsült női identitásként és életútként, miközben a karrierépítés kifejezetten küzdelmes volt a magyar nőknek.

Ami még nagyobb probléma, hogy mindeközben a Fidesz elutasította a nők elleni erőszak elleni fellépést segítő Isztambuli egyezmény ratifikálását, és olyan intézkedéseket vezetett be, amelyekkel még tovább korlátozta a nők önrendelkezési jogait – ilyen például a hírhedt „szívhang törvény”, amely az abortuszhoz való hozzáférést tette nehezebbé a magyar nők számára. De a nyílt kommunikáció mögött még a fentieknél is jóval aggasztóbb nézetek sejlettek fel: elég Balogh „Vak komondor” József volt fideszes polgármester esetére gondolni, aki 2013-ban ittas állapotban súlyosan bántalmazta élettársát, de az is beszédes, hogy a volt kormány azt a Dopemant választotta influenszerének, akinek a „Szerinted gusztustalan, ha megbaszunk egy kiskorút? De ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud!” sorokat is köszönheti a magyar könnyűzenei kultúra.

Mindezek ellenére a 2026-os választások előtt a Fidesz-kormány nagyon is próbálta megszólítani a nőket, részben a már említett adómentességgel, részben azzal, hogy a kihívóként fellépő Magyar Pétert igyekeztek nőellenes, bántalmazó férjként pozícionálni. Április 12-én aztán teljesen világossá vált, hogy ez nem sikerült, sőt, a Tisza elsöprő győzelmében kifejezetten fontos szerepe volt a nőknek.

Mohos Márton / 24.hu A Tisza Párt országgyűlési választási eredményvárója a Batthyány téren 2026. április 12-én.

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