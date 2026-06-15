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Élet-Stílus

Árpa Attila: Voltak helyzetek ismert hollywoodi színésznőkkel, amik másképp is alakulhattak volna

Mohos Márton / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 15. 19:07
Mohos Márton / 24.hu

Árpa Attila László Lilla Legyen az! című vacsoratalkshow-jának volt a vendége, írja az nlc. Itt szóba került a sztár magánélete is, azt mondja, ugyanolyan az ízlése negyven éve:

fiatal, szép, mosolygós, életvidám.

Hozzátette, voltak olyan hollywoodi találkozások, amelyek akár máshogy is alakulhattak volna.

Voltak olyan helyzetek ismert hollywoodi színésznőkkel, amik másképp is alakulhattak volna, ha akkor nem lett volna feleségem, vagy annyira tisztességes voltam abban a pillanatban, vagy más külső hatás miatt nem valósult meg.

– fogalmazott Árpa, aki jelenleg is házasságban él.

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