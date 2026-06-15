Árpa Attila: Voltak helyzetek ismert hollywoodi színésznőkkel, amik másképp is alakulhattak volna

Árpa Attila László Lilla Legyen az! című vacsoratalkshow-jának volt a vendége, írja az nlc. Itt szóba került a sztár magánélete is, azt mondja, ugyanolyan az ízlése negyven éve:

fiatal, szép, mosolygós, életvidám.

Hozzátette, voltak olyan hollywoodi találkozások, amelyek akár máshogy is alakulhattak volna.

Voltak olyan helyzetek ismert hollywoodi színésznőkkel, amik másképp is alakulhattak volna, ha akkor nem lett volna feleségem, vagy annyira tisztességes voltam abban a pillanatban, vagy más külső hatás miatt nem valósult meg.

– fogalmazott Árpa, aki jelenleg is házasságban él.