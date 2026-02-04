Orbán: Kiutasítjuk a kényszersorozásban részt vevő ukránokat

A mai kormányülésen döntés született arról, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukrán állampolgárokat haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről – jelentette be Orbán Viktor a Facebookon szerdán.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy néhány nappal ezelőtt egy újabb kárpátaljai magyar férfi vesztette életét a kényszersorozás miatt. A Magyar Nemzet néhány nappal ezelőtt azt írta, hogy Rebán Zsoltot annak ellenére rabolták el a sorozók, hogy több alakalommal is alkalmatlannak nyilvánították meglévő szívproblémái miatt.

A család azt mondta, hogy sokáig azt sem tudták, hova vitték a beregszászi férfit, mert a telefonja rendszerint ki volt kapcsolva. Később ugyan tudtak vele beszélni, de az elrablása után 12 nappal rosszul lett a kiképzése során, és meghalt – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ez már a második hasonló haláleset

A kormányzati bejelentés előzménye, hogy tavaly egy másik kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József halála is komoly politikai és diplomáciai vitát váltott ki. Az ügyben az ukrán hatóságok bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást: álláspontjuk szerint Sebestyén József halálát nem bántalmazás, hanem egy régóta fennálló betegsége súlyosbodása okozta. A vizsgálat szerint a férfi tüdőembóliában hunyt el, amelyet a lábszárában korábban is jelen lévő vérrögök leválása idézett elő, a katonai környezetben átélt stressz hatására.

Az ukrán ügyészség közlése szerint a férfi kórházi ellátásban részesült, orvosi mulasztás gyanúja nem merült fel, és bántalmazásra utaló nyomot sem találtak. Az eljárást már hónapokkal ezelőtt lezárták, és – saját állításuk szerint – a magyar hatóságok részéről sem jogsegélykérelem, sem hivatalos megkeresés nem érkezett az ügyben.

Mindez ellentétben áll Orbán Viktor korábbi kijelentésével, aki Sebestyén József halálával kapcsolatban azt mondta: a férfit „kényszersorozás során agyonverték”. A magyar kormány ezután Brüsszelben is kezdeményezte, hogy az ügyben felelős ukrán vezetők kerüljenek fel az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára. Magyarországon ugyanakkor továbbra is folyik a nyomozás emberölés gyanújával, amely tavaly év végén a felderítési szakaszban volt, gyanúsított nélkül.