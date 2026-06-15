Nem írta alá a szerződést a MÁV a Tiborcz István érdekeltésége tartozó közlekedési cégekkel, mert a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium megtiltotta az állami vasúttársaságnak a 2027-es éven túli, hosszú távú kötelezettségvállalást – írja az Átlátszó.

Pedig már csak a szerződést kellett volna szignóznia a MÁV-nak és a Pannon Busz-Rent Kft.-nek, illetve a partner INFINITOURS Kft.-nek, ám a tárca közbelépett. A két cég így egyelőre elesett attól az 1,2 milliárdos megbízástól, melyet a vonatpótló buszok biztosítására kiírt közbeszerzési eljáráson nyert meg.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium 2026. június 11-én ugyanis megtiltotta, hogy a MÁV „vasúti személyszállítási szolgáltatást helyettesítő közúti személyszállítási szolgáltatás keretében hosszú távú, azaz 2027. évre tervezett vágányzárakon túli időszakra vonatkozó kötelezettségvállalást” tegyen – így az eljárás eredménytelenül zárul.

Annak ellenére, hogy most lepattantak, vélhetően a jövőben újra Tiborczék lehetnek a befutók, ha hasonló tender kerül kiírásra. Ez már csak azért is valószínű, mert a fent említett két cég rendelkeznek azzal a buszállománnyal, amely a feladatra alkalmassá teszi őket – többek között így nyertek el korábban számos állami megbízást is.