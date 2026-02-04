Pócs János azt állította, hogy tiszások vertek össze egy sánta férfit, a fideszes alpolgármester szerint viszont az ő családja bánt el vele

Összekülönbözött Pócs János fideszes országgyűlési képviselő és Tarnazsadány fideszes alpolgármestere azon, ki vert meg egy sánta férfit. Pócs azt állította, hogy a Rácz Richárd nevű tarnazsadányi lakos tiszások áldozata lett, ugyanis miután ellátogatott Lázár János gyöngyösi fórumára, a miniszter cigányozó kijelentése ellen tiltakozók megruházták. Pócs több, dráma hangú videóban is beszámolt az esetről, a közmédia is foglalkozott vele.

Most azonban a Heves vármegyei község alpolgármestere egy egészen új magyarázattal állt elő: Botos Zoltán szerint az ő családja bánt el a férfival. Az alpolgármester a Telexnek azt nyilatkozta,

„félre lett tájékoztatva Pócs János úr”, ugyanis az ő és Rácz családja között alakult ki konfliktus, mert szerinte Rácz családja visszatérően zsarolta az ő 12 éves lányát, kihasználva azt, hogy a gyerek bízott bennük.

Botos beszámolója szerint az összecsapás után Rácz „úgy hívta fel a 112-t, hogy a tiszások megtámadták”.

Később maga sértett is megerősítette egy élőzés során, hogy valójában Botosék verték meg, de Pócs János továbbra is kitart amellett, hogy a tiszások voltak: a Telexnek küldött válaszában azt írta, ő „tényekkel foglalkozik”.

Botos elmondása szerint sms-ben is jelezte Pócsnak, hogy mi a valóság verés-ügyileg, de hiába.

Az alpolgármestert egyébként a leginkább az háborította fel a történetben, hogy tiszásnak nevezték, hiszen elmondása szerint mindig is fideszes volt.

A Népszava nemrég kiderítette azt is, hogy a begipszelt lábú Rácznak nem a verés, hanem egy lábára esett fatuskó miatt került gipszbe a lába.