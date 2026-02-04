Pócs János azt állította, hogy tiszások vertek össze egy sánta férfit, a fideszes alpolgármester szerint viszont az ő családja bánt el vele

Összekülönbözött Pócs János fideszes országgyűlési képviselő és Tarnazsadány fideszes alpolgármestere azon, ki vert meg egy sánta férfit. Pócs azt állította, hogy a Rácz Richárd nevű tarnazsadányi lakos tiszások áldozata lett, ugyanis miután ellátogatott Lázár János gyöngyösi fórumára, a miniszter cigányozó kijelentése ellen tiltakozók megruházták. Pócs több, dráma hangú videóban is beszámolt az esetről, a közmédia is foglalkozott vele.
Most azonban a Heves vármegyei község alpolgármestere egy egészen új magyarázattal állt elő: Botos Zoltán szerint az ő családja bánt el a férfival. Az alpolgármester a Telexnek azt nyilatkozta,
„félre lett tájékoztatva Pócs János úr”, ugyanis az ő és Rácz családja között alakult ki konfliktus, mert szerinte Rácz családja visszatérően zsarolta az ő 12 éves lányát, kihasználva azt, hogy a gyerek bízott bennük.
Botos beszámolója szerint az összecsapás után Rácz „úgy hívta fel a 112-t, hogy a tiszások megtámadták”.
Később maga sértett is megerősítette egy élőzés során, hogy valójában Botosék verték meg, de Pócs János továbbra is kitart amellett, hogy a tiszások voltak: a Telexnek küldött válaszában azt írta, ő „tényekkel foglalkozik”.
Botos elmondása szerint sms-ben is jelezte Pócsnak, hogy mi a valóság verés-ügyileg, de hiába.
Az alpolgármestert egyébként a leginkább az háborította fel a történetben, hogy tiszásnak nevezték, hiszen elmondása szerint mindig is fideszes volt.
A Népszava nemrég kiderítette azt is, hogy a begipszelt lábú Rácznak nem a verés, hanem egy lábára esett fatuskó miatt került gipszbe a lába.
Magyar Péter: Pócs Jánosnak távoznia kell a közéletből!
„Itt az idő, hogy a hamisító és hazudozó fideszes Pócs János távozzon a közéletből! Már akkor meg kellett volna tennie, amikor egy roma honfitársunkat azzal fenyegette, hogy elégeti egy kazánban, vagy amikor egy kiskorú lányt zaklatott. De jobb későn, mint soha. Pócs elvtárs, itt az idő távozni!” – írta a Tisza elnöke.