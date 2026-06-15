Bár De Bruyne volt az első, aki veszélyesnek tűnő lövéssel próbálkozott az első félidőben, a belga csapat összességében sok hibával és vontatottan játszott az egész első félidőben, ráadásul úgy hozta le végül a 45 percet, hogy nem sikerült eltalálni az afrikai kaput. Ezzel szemben Egyiptomnál elsült Ashour lába, aki a 19. percben találta be a tizenhatoson kívülről, válogatottja pedig a vébék történetében először előnyben volt egy félidőt követően.

A második félidő mozgalmasabban indult, De Bruyne szabadrúgásból a kapufát találta el, Ashour pedig bedobásra rúgott egy ziccert. Marmoushnak voltak ígéretes próbálkozásai, de az egyiptomiak nem tudták rárúgni a másodikat, amire ráfaragtak:

a csereként érkező Lukaku 22 másodperce volt a pályán, amikor jó ütemben érkezett a kapu elé, és ugyan végül nem p tessékelte a kapuba a labdát, hanem a menteni igyekvő Hany, de Belgium a 66. percben kiegyenlített.

Izgalmas volt a vége, mind a két csapat próbálta ledönteni a maga javára a csoportrangadót, a legnagyobb helyzet Lukaku előtt adódott, de 6 méterről, ziccerben a kapu fölé fejelt. A születésnapos Mohamded Szalah egy egyiptomi vb-pontot kapott ajándékba, ami legutóbb az 1990-es világbajnokságon jött össze a csapatnak.

Belgium vasárnap, Los Angelesben Iránnal találkozik, míg Egyiptom Vancouverbe utazik, ahol Új-Zélanddal mérkőzik meg.

SEATTLE Lumen Field BEL Belgium 1 : 1 EGY Egyiptom G CSOPORT közvetítés Marwan Attia M. Attia 12 Timothy Castagne Castagne 13 Emam Ashour E. Ashour 19 Ahmed Abou El Fotouh A. Fatouh 33 Amadou Onana Onana 55 Maxim De Cuyper De Cuyper 55 Timothy Castagne Castagne 55 Nicolas Raskin Raskin 55 Charles De Ketelaere De Ketelaere 65 Romelu Lukaku Lukaku 65 Mohamed Hany M. Hany 65 Emam Ashour E. Ashour 70 Rami Rabia R. Rabiaa 70 Maxim De Cuyper De Cuyper 74 Mostafa Ziko Zico 75 Zizo Zizo 75 Mohamed Salah M. Salah 75 Hamza Abdelkarim Abdelkarim 75 Jeremy Doku Doku 85 M. Fernandez-Pardo Fernandez-Pardo 85 Kevin De Bruyne De Bruyne 85 Hans Vanaken Vanaken 85 Hamdy Fathy H. Fathy 87 Ibrahim Adel I. Adel 87 Ahmed Abou El Fotouh A. Fatouh 87 Karim Hafez K. Hafez 87 4-2-3-1 4-2-3-1 Thibaut Nicolas Marc Courtois Courtois 1 Brandon Mechele Mechele 4 Nathan Ngoy Ngoy 25 Thomas Meunier Meunier 15 Timothy Castagne Castagne 21 Amadou Onana Onana 24 Charles De Ketelaere De Ketelaere 17 Kevin De Bruyne De Bruyne 7 Youri Tielemans Tielemans 8 Jeremy Doku Doku 11 Leandro Trossard Trossard 10 Mostafa Ahmed Shobeir Shoubir 23 Hamdy Fathy H. Fathy 14 Yasser Ahmed Ibrahim El Hanafi Yasser 2 Ahmed Mohamed Abou El Fotouh Mohamed A. Fatouh 13 Mohamed Hany Eldemerdash M. Hany 3 Marwan Attia M. Attia 19 Mohanad Lasheen M. Lashin 17 Emam Ashour E. Ashour 8 Mostafa Ziko Zico 11 Omar Marmoush Marmoush 22 Mohamed Salah Ghaly M. Salah 10