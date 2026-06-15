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Fogcsikorgatós játékkal kezdtek a belgák, de Lukaku végül kiprovokált egy pontot érő öngólt

romelu lukaku
Alex Grimm/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 06. 15. 20:50FRISSÍTVE: 2026. 06. 15. 23:16
romelu lukaku
Alex Grimm/Getty Images
Szórakoztató mérkőzést és 1-1-es döntetlent hozott a G csoport rangadója: bár Egyiptom egy bombagóllal sokáig előnyben volt, a belgák a második félidőben kiegyenlítettek. Az afrikai csapat 1990 után szerzett ismét pontot a világbajnokságon.

Bár De Bruyne volt az első, aki veszélyesnek tűnő lövéssel próbálkozott az első félidőben, a belga csapat összességében sok hibával és vontatottan játszott az egész első félidőben, ráadásul úgy hozta le végül a 45 percet, hogy nem sikerült eltalálni az afrikai kaput. Ezzel szemben Egyiptomnál elsült Ashour lába, aki a 19. percben találta be a tizenhatoson kívülről, válogatottja pedig a vébék történetében először előnyben volt egy félidőt követően.

A második félidő mozgalmasabban indult, De Bruyne szabadrúgásból a kapufát találta el, Ashour pedig bedobásra rúgott egy ziccert. Marmoushnak voltak ígéretes próbálkozásai, de az egyiptomiak nem tudták rárúgni a másodikat, amire ráfaragtak:

a csereként érkező Lukaku 22 másodperce volt a pályán, amikor jó ütemben érkezett a kapu elé, és ugyan végül nem p tessékelte a kapuba a labdát, hanem a menteni igyekvő Hany, de Belgium a 66. percben kiegyenlített.

Izgalmas volt a vége, mind a két csapat próbálta ledönteni a maga javára a csoportrangadót, a legnagyobb helyzet Lukaku előtt adódott, de 6 méterről, ziccerben a kapu fölé fejelt. A születésnapos Mohamded Szalah egy egyiptomi vb-pontot kapott ajándékba, ami legutóbb az 1990-es világbajnokságon jött össze a csapatnak.

Belgium vasárnap, Los Angelesben Iránnal találkozik, míg Egyiptom Vancouverbe utazik, ahol Új-Zélanddal mérkőzik meg.

Jún. 15. Június 15. 21:00
SEATTLE Lumen Field
BEL Belgium
1:1
EGY Egyiptom
G CSOPORT
közvetítés
Marwan Attia
M. Attia
12
Timothy Castagne
Castagne
13
Emam Ashour
E. Ashour
19
Ahmed Abou El Fotouh
A. Fatouh
33
Amadou Onana
Onana
55
Maxim De Cuyper
De Cuyper
55
Timothy Castagne
Castagne
55
Nicolas Raskin
Raskin
55
Charles De Ketelaere
De Ketelaere
65
Romelu Lukaku
Lukaku
65
Mohamed Hany
M. Hany
65
Emam Ashour
E. Ashour
70
Rami Rabia
R. Rabiaa
70
Maxim De Cuyper
De Cuyper
74
Mostafa Ziko
Zico
75
Zizo
Zizo
75
Mohamed Salah
M. Salah
75
Hamza Abdelkarim
Abdelkarim
75
Jeremy Doku
Doku
85
M. Fernandez-Pardo
Fernandez-Pardo
85
Kevin De Bruyne
De Bruyne
85
Hans Vanaken
Vanaken
85
Hamdy Fathy
H. Fathy
87
Ibrahim Adel
I. Adel
87
Ahmed Abou El Fotouh
A. Fatouh
87
Karim Hafez
K. Hafez
87
4-2-3-1
4-2-3-1
Thibaut Nicolas Marc Courtois Courtois 1
Brandon Mechele Mechele 4
Nathan Ngoy Ngoy 25
Thomas Meunier Meunier 15
Timothy Castagne Castagne 21
Amadou Onana Onana 24
Charles De Ketelaere De Ketelaere 17
Kevin De Bruyne De Bruyne 7
Youri Tielemans Tielemans 8
Jeremy Doku Doku 11
Leandro Trossard Trossard 10
Mostafa Ahmed Shobeir Shoubir 23
Hamdy Fathy H. Fathy 14
Yasser Ahmed Ibrahim El Hanafi Yasser 2
Ahmed Mohamed Abou El Fotouh Mohamed A. Fatouh 13
Mohamed Hany Eldemerdash M. Hany 3
Marwan Attia M. Attia 19
Mohanad Lasheen M. Lashin 17
Emam Ashour E. Ashour 8
Mostafa Ziko Zico 11
Omar Marmoush Marmoush 22
Mohamed Salah Ghaly M. Salah 10
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90+4

Ez jó ötlet volt

Tielemans adott be a bal szélről egy szabadrúgást, Mechele pedig érkezett a röviden, beletette a lábát a labda útjába, ami így felperdült, de végül fölé ment a próbálkozás.

87'

Meccslabda?

Lukaku hét méterről, gyakorlatilag üresen fejelhetett, de az égbe célzott.

83'

Belga helyzet!

Egy pontrúgás után Mechele fejelhetett, de nagyot védett Shobeir.

66'

Lukaku!!!!!

Másodpercek óta volt még csak a pályán, amikor egy jobbról érkező labdánál védőkkel a nyakával is megérkezett a kapu elé és betalált. A lassításból közben kiderült, hogy nem a csatár ért bele a labdába, a védő lábáról pattant a kapuba, de Lukaku jelenléte kellett ehhez az öngólhoz.

63'

De Bruyne ismét

A Napoli középpályása jelenti a legnagyobb veszélyt eddig az egyiptomi kapura, most kapásból lőtt, de középre célzott, kipattanó sem volt így a kapusról. Érkezik Lukaku a pályára.

60'

Újabb nagy egyiptomi helyzet

Ezúttal Marmoush ugrott ki, kicsit lelassult, így a védő utolérte és pont annyira tudta szorongatni az egyiptomi támadót, hogy az égbe lőjön.

56'

Ashour kilőtte a ziccert taccsra...

Szalah érkezett középen egy beadásra, lefejelte a labdát a földre, ami lehet, hogy meglepte Courtois-t, mert a kapus elég rossz helyre mentett. A gólszerző, Ashour érkezett, ha nem is volt üres a kapu, de jó helyzetből lőhetett, de olyan rosszul találta el a labdát, hogy bedobással jöhettek a belgák.

53'

Belga kapufa!

Doku cselezgetett a tizenhatos előtt, felrúgták, úgyhogy veszélyes helyről, mintegy 18 méterről végezhetett el szabadrúgást De Bruyne. Fejetlenség volt az egyiptomi sorfalállításnál, a belga klasszis végül a fal fölött tekerte el a labdát, de a kapufa kisegítette az egyiptomi kapust.

Félidő

Vége az első félidőnek

És ismét a belgák lélegezhetnek fel, mert egy egyiptomi szöglet volt az utolsó momentum, De Ketelaere belecsúsztatott, így Courtois a levegőbe bokszolt, a középen érkező támadó azonban nem tudta ezt lereagálni, így nem lett belőle nagyobb veszély belga szempontból.

45+4'

Courtois megint

Ngoy próbálta meg hazafejelni a labdát, nem volt túl jó ötlet, mert nem tudott kellő erőt belevinni a bólintásba, Marmoush így le tudott csapni a labdára. Kiszorított helyzetből tüzelt, a belga kapusnak lábbal kellett védenie. A belgák az elmúlt percekben egyébként beszorultak.

43'

Az ivószünet óta jobb Belgium

Mondjuk volt honnan feljavulni. Viszont még mindig rengeteg hibával játszik az európai csapat, amely vaktölténnyel durrogtat eddig.

38'

Trossard mit rontott el

Doku tette vissza neki a labdát az egyiptomi tizenhatoson belül, kapásból lőtt, de a labda tetejét súrolta a lába, amely így maga alá ragadt. Pocsék megoldás volt.

33'

Courtois akcióban

Ziko eresztett meg egy lövést a hosszú alsó irányában, de a belga kapus szögletre tudta piszkálni a labdát. Szép védés volt.

28'

Ez rizikós megoldás volt

Ashour most a saját tizenhatosán belül akciózott, mellel vette le a labdát, ami kicsit elpattant tőle, majd odaléptek neki, és ugyan De Bruyne lövésig jutott a szituációból, a játékvezető szabadrúgást ítélt kifelé.

20'

Vezet Egyiptom!

Megvan a játéknap első gólja! A jobb szélről indult az egyiptomiak támadás, majd Ashour kapta meg a labdát a tizenhatos előtt, a védők rosszul helyezkedtek, így volt ideje lőni és Courtois sem tudta kipiszkálni az alsó sarokba tartó löketet.

7'

De Bruyne vette célba a kaput

Két lövéssel próbálkoztak eddig a belgák, Trossard a blokkba bombázott, De Bruyne kísérlete már ígéretesebb volt, de a rövid alsó sarok mellé belsőzött a tizenhatoson kívülről.

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