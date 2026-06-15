Bár De Bruyne volt az első, aki veszélyesnek tűnő lövéssel próbálkozott az első félidőben, a belga csapat összességében sok hibával és vontatottan játszott az egész első félidőben, ráadásul úgy hozta le végül a 45 percet, hogy nem sikerült eltalálni az afrikai kaput. Ezzel szemben Egyiptomnál elsült Ashour lába, aki a 19. percben találta be a tizenhatoson kívülről, válogatottja pedig a vébék történetében először előnyben volt egy félidőt követően.
A második félidő mozgalmasabban indult, De Bruyne szabadrúgásból a kapufát találta el, Ashour pedig bedobásra rúgott egy ziccert. Marmoushnak voltak ígéretes próbálkozásai, de az egyiptomiak nem tudták rárúgni a másodikat, amire ráfaragtak:
a csereként érkező Lukaku 22 másodperce volt a pályán, amikor jó ütemben érkezett a kapu elé, és ugyan végül nem p tessékelte a kapuba a labdát, hanem a menteni igyekvő Hany, de Belgium a 66. percben kiegyenlített.
Izgalmas volt a vége, mind a két csapat próbálta ledönteni a maga javára a csoportrangadót, a legnagyobb helyzet Lukaku előtt adódott, de 6 méterről, ziccerben a kapu fölé fejelt. A születésnapos Mohamded Szalah egy egyiptomi vb-pontot kapott ajándékba, ami legutóbb az 1990-es világbajnokságon jött össze a csapatnak.
Belgium vasárnap, Los Angelesben Iránnal találkozik, míg Egyiptom Vancouverbe utazik, ahol Új-Zélanddal mérkőzik meg.