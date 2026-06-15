Letartóztatásban maradnak a fővárosi korrupciós botrányban érintett momentumos politikusok

Hétfőn eldőlt, hogy letartóztatásban marad két volt momentumos politikus, illetve az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének vezetője és egy negyedik társuk is – tudta meg a Magyar Nemzet a főváros több kerületére kiterjedő korrupciós botránnyal kapcsolatban. Ügyükben a hét első napján hozott döntést a bíróság, aminek értelmében

30 naprabiztosan letartóztatásban marad a momentumos Szkaliczki Tünde és Matisz Károly, valamint Gy. Tamás, akit az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének tulajdonosaként azonosítottak.

Rajtuk kívül még egy személy letartóztatásban marad, az ő személyazonosságával kapcsolatban viszont nem tudni semmit. Az ügy fideszes és MSZP-s érintettjeinek ügyében szintén döntés várható a héten.

Milyen korrupciós ügy tombol a kerületekben?

Az ügyészség vonatkozó közleménye szerint a gyanú az, hogy egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011-2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

Kezdetben a vállalkozó a III. Kerületi Önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon „az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében” 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. (A százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédyt már 2024 júniusában őrizetbe vették, de tavaly márciusban kiengedték a börtönből.) Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly akkori pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a Momentumhoz tartozó más képviselők befolyásolásáért. Szkaliczki Tündével kapcsolatban a múlt héten megírtuk, hogy a letartóztatása előtt vezetői posztot ajánlottak neki a kerület vezetésében.

A vállalkozó a II. Kerületi Önkormányzatnál előbb Láng Zsolt (Fidesz), majd Őrsi Gergely (MSZP) polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért a polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek is fizetett. A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az említett önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi MSZP-s politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.