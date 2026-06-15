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Nagyvilág

Hivatalosan is megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalások első klaszterét Ukrajnával

ukrán és EU-s zászló
Adrien Fillon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Ukrajna és az Európai Unió zászlaja
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 15. 21:40
ukrán és EU-s zászló
Adrien Fillon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Ukrajna és az Európai Unió zászlaja
A legalapvetőbb ügyekről tárgyalnak elsőként.

Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában – közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő Tanács.

Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe.

(MTI)

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