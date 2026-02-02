Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. február 2., hétfő
Friss hírek
- „Budapesten vagyok. Melyik lakás?” – írta Epstein egy producernek. Az RTL Híradó szerint a szexuális ragadozó többször járhatott Budapesten, és egy Király utcai ingatlanhoz is köze volt.
- Nézőpont Intézet: Magyar Péter hátránya behozhatatlan Orbán Viktorral szemben 70 nappal a választás előtt. A miniszterelnök támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében a kormányközeli kutatóintézet szerint.
- Jogi lépéseket fontolgat egy roma tiltakozó Orbán Viktor szavai miatt. Soha nem követett el bűncselekményt, rendesen neveli a gyerekeit – mondja Sipos Katalin.
- Letartóztatták a dunaújvárosi alpolgármestert, aki pénzt kérhetett a nyertes pályázótól.
- A korábbi polgármester nyerte az időközi választást Kalaznón.
- Irán közzétette a tüntetések halálos áldozatainak névsorát. Az elnöki hivatal szerint több mint 3 ezren haltak meg, független becslések tízezres nagyságrendről beszélnek.
- Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak.
- Gaskó Balázs: Akkor is visszamennék a köztévébe, ha most hívnának. De akkor újra inni kezdenék. Akkor mégsem.
- Gálázva nyerte meg az Eb-döntőt a dán kézilabda-válogatott.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 99-es autóbusz február 5. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.
Mai időjárás:
- Túlnyomóan borult, párás idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
- Késő estére -4 és +1 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Karolina
- Aida
Deviza középárfolyam:
- EUR 381,86
- USD 320,62
- CHF 416,55
- GBP 440,34
