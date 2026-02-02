reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 02. 02. 06:59
GETTY IMAGES

2026. február 2., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 99-es autóbusz február 5. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.

 

Mai időjárás:

  • Túlnyomóan borult, párás idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
  • Késő estére -4 és +1 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Karolina
  • Aida

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 381,86
  • USD 320,62
  • CHF 416,55
  • GBP 440,34

 

+1

Kapcsolódó
Vidéken is árad a Tisza? Mire képesek Orbán kipróbált harcosai? Újra itt a Csatatér Nagy Ervinnel, Navracsiccsal, Ruszin-Szendivel és a várossal, ahol már kétszer megégette magát a Fidesz
Újra indul a 24.hu választási sorozata.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Letartóztatták a dunaújvárosi alpolgármestert, aki pénzt kérhetett a nyertes pályázótól
Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak
Fehér szülők, fekete gyermek: súlyos hibát vétettek egy floridai meddőségi klinikán
BelugaST 5: utoljára emelkedett a magasba a bizarr külsejű repülőgép
Vidéken is árad a Tisza? Mire képesek Orbán kipróbált harcosai? Újra itt a Csatatér Nagy Ervinnel, Navracsiccsal, Ruszin-Szendivel és a várossal, ahol már kétszer megégette magát a Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik