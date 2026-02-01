kalaznóidőközi választásmayer-kovács mónika
A korábbi polgármester nyerte az időközi választást Kalaznón

Farkas Norbert / 24.hu
2026. 02. 01. 21:48
Csak két szavazattal kapott többet a most függetlenként induló, korábban Fidesz-KDNP-s polgármester.

A Tolna vármegyei Kalaznón a korábbi Fidesz-KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

A most függetlenként indult jelölt 32 szavazatot kapott (35,16 százalék), a szintén független Máté Ambrusra és Zakk Mihályra 30-an (32,97 százalék), illetve 29-en (31,87 százalék) szavaztak.

A névjegyzékben szereplő 127 választópolgár 71,65 százaléka, 91 fő vett részt a választáson, amelyet azért rendeztek, mert 2025. november 4-én a képviselő-testület feloszlásról döntött. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult.

MTI

