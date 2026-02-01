Jogi lépéseket fontolgat egy roma tiltakozó Orbán Viktor szavai miatt

Soha nem követett el bűncselekményt, rendesen neveli a gyerekeit – erről beszélt az RTL Híradó szombati riportjában Sipos Katalin, egy roma származású családanya, aki részt vett Lázár János csütörtöki, gyöngyösi fórumán, ahol többekkel együtt tiltakozott a miniszter korábbi cigányozós kijelentése miatt.

Orbán Viktor szombaton arról beszélt a hatvani DPK gyűlésen, hogy tiszás bűnözők zavarták meg a Lázárinfót:

Bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem láttam.

Sipos Katalin azt mondta az RTL-nek: „Végigsírtam a délelőttöt, anyukámék felhívtak és azt mondták, hogy szégyent hoztam rájuk.”

Úgy látja, a kormány azért mondja róla, hogy bűnöző, hogy ezzel hiteltelenítse el szavait, megbélyegezve őt, miközben a kormány szerinte az elmúlt években alig tett valamit a cigányságért, és nem áll ki mellettük most sem, hanem „rasszista kinyilvánulásokat mosdat.”

Sipos Katalin az RTL-nek azt mondta, megalázónak és kirekesztőnek tartja, hogy a miniszterelnök bűnözőknek nevezte a Lázár János fórumán tiltakozókat, ezért jogi lépésekre készül.