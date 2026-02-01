Gaskó Balázs: Akkor is visszamennék a köztévébe, ha most hívnának. De akkor újra inni kezdenék. Akkor mégsem

„Tönkre vagyok menve.” Ez volt a zárómondata a Magyar Hangnak adott interjújában, amelyben a három évtizedig tartó alkoholizmusáról is beszélt. Mással nem kezdhetem: hogy van?
Nagyinterjúnkban szó esik a többi között arról:
- Milyen következményei lettek harminc évnyi alkoholizmusnak a műsorvezető életében?
- Hogyan és miért kellett távoznia a közmédiától?
- Nézi-e még a Magyar Televízió műsorait, és ha igen, mit gondol azokról?
- Volt-e lista a közmédiás magazinműsorokban arról, kiket nem szabadott behívni beszélgetni?
- Milyen emlékei vannak Papp Dánielről, az MTVA vezérigazgatójáról?
- És mit gondol, mi volt az a pont, mikor a közmédiában visszafordíthatatlanul megváltoztak a dolgok?
