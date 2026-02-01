gaskó balázsinterjúkölyökidőközmédia
Gaskó Balázs: Akkor is visszamennék a köztévébe, ha most hívnának. De akkor újra inni kezdenék. Akkor mégsem

2026. 02. 01.
„Jelentkeztem az Aldiba is. Kiröhögtek” – meséli Gaskó Balázs műsorvezető, a Kölyökidő egykori nagy sztárja arról az időszakról, mikor 33 év után kitették a közmédiából, és nem talált magának munkát. Munkája lett azóta, de nem a képernyőn: rádiózik, ugyanakkor arról is mesél, hogy tönkrement, panaszkodó öregemberként látja magát. Aki nem mellesleg harminc évig keményen ivott. Nagyinterjúnkban fölidézzük, milyen nehézségekkel nézett szembe az ital miatt, s a közmédia elvesztett köz jellegéről is beszélgetünk. Utóbbi kapcsán azt is elmagyarázza, mit ért az alatt, hogy „szocialista üzem” lett a munkahelyéből, ahol még egy sminkesből is főszerekesztő válhatott.

„Tönkre vagyok menve.” Ez volt a zárómondata a Magyar Hangnak adott interjújában, amelyben a három évtizedig tartó alkoholizmusáról is beszélt. Mással nem kezdhetem: hogy van?  

A cikk tartalmából

Nagyinterjúnkban szó esik a többi között arról:

  • Milyen következményei lettek harminc évnyi alkoholizmusnak a műsorvezető életében?
  • Hogyan és miért kellett távoznia a közmédiától?
  • Nézi-e még a Magyar Televízió műsorait, és ha igen, mit gondol azokról?
  • Volt-e lista a közmédiás magazinműsorokban arról, kiket nem szabadott behívni beszélgetni?
  • Milyen emlékei vannak Papp Dánielről, az MTVA vezérigazgatójáról?
  • És mit gondol, mi volt az a pont, mikor a közmédiában visszafordíthatatlanul megváltoztak a dolgok?
