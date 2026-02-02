Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak

Megtartották a 68. Grammy-díjátadót Los Angelesben, a Crypto.com Arénában.

Alább a legfontosabb díjak:

Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Debí Tirar Más Fotos Az év felvétele: Kendrick Lamar SZA -val – Luther

-val – Luther Az év dala: Billie Eilish – Wildflower

– Wildflower Legjobb szóló popteljesítmény: Lola Young – Messy

– Messy Legjobb popalbum: Lady Gaga – Mayhem

– Mayhem Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken

– Beautifully Broken Legjobb latin zenei album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Debí Tirar Más Fotos Legjobb új előadó: Olivia Dean

Legjobb rapalbum: Kendrick Lamar – GNX

Legjobb dance vagy elektronikus felvétel: Lady Gaga – Abracadabra

Legjobb rapfelvétel: Clipse – Chains & Whips (Kendrick Lamar és Pharrell Williams közreműködésével)

– Chains & Whips (Kendrick Lamar és közreműködésével) Legjobb country szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

– Bad As I Used to Be Legjobb rap dal: Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off

– TV Off Legjobb popduó vagy -együttes teljesítmény: Cynthia Erivo és Ariana Grande – Defying Gravity

és – Defying Gravity Legjobb R&B album: Leon Thomas – Mutt

– Mutt Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough

– Never Enough Legjobb dance vagy elektronikus album: FKA twigs – Eusexua

– Eusexua Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded

– Folded Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World

– Songs of a Lost World Legeredetibb countryalbum: Zach Top – Ain’t In It for My Health

– Ain’t In It for My Health Legjobb rock dal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

– As Alive as You Need Me to Be Legjobb country dal: Tyler Childers – Bitin’ List

Kendrick Lamar történelmet írt

A Grammy történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált, ehhez 27 szoborra volt szüksége. Az eddigi rekordot (25) Jay-Z tartotta.

„ICE, kifelé!”

Ezzel a mondattal kezdte köszönőbeszédét Bad Bunny, mikor színpadra lépett, élesen kritizálva Donald Trump kormányzatát és a bevándorláspolitikáját az ICE-ügynökök megjelenése miatt.

„Nem vagyunk földönkívüliek” – mondta a színpadon.

Emberek vagyunk és amerikaiak.

Bad Bunny azt mondta, hogy a szeretet az egyetlen dolog, ami erősebb a gyűlöletnél. Ő is történelmet írt egyébként: Bad Bunny az első latin előadó, aki az év albumáért Grammyt nyert.

