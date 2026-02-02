bad bunnygrammykendrick lamarlady gaga
Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak

John Shearer / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 02. 02. 06:40
John Shearer / Getty Images

Megtartották a 68. Grammy-díjátadót Los Angelesben, a Crypto.com Arénában.

Alább a legfontosabb díjak:

  • Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Az év felvétele: Kendrick Lamar SZA-val – Luther
  • Az év dala: Billie Eilish – Wildflower
  • Legjobb szóló popteljesítmény: Lola Young – Messy
  • Legjobb popalbum: Lady Gaga – Mayhem
  • Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken
  • Legjobb latin zenei album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Legjobb új előadó: Olivia Dean
  • Legjobb rapalbum: Kendrick Lamar – GNX
  • Legjobb dance vagy elektronikus felvétel: Lady Gaga – Abracadabra
  • Legjobb rapfelvétel: Clipse – Chains & Whips (Kendrick Lamar és Pharrell Williams közreműködésével)
  • Legjobb country szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
  • Legjobb rap dal: Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off
  • Legjobb popduó vagy -együttes teljesítmény: Cynthia Erivo és Ariana Grande – Defying Gravity
  • Legjobb R&B album: Leon Thomas – Mutt
  • Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough
  • Legjobb dance vagy elektronikus album: FKA twigs – Eusexua
  • Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded
  • Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World
  • Legeredetibb countryalbum: Zach Top – Ain’t In It for My Health
  • Legjobb rock dal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
  • Legjobb country dal: Tyler Childers – Bitin’ List

A teljes lista itt érhető el.

Kendrick Lamar történelmet írt

A Grammy történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált, ehhez 27 szoborra volt szüksége. Az eddigi rekordot (25) Jay-Z tartotta.

„ICE, kifelé!”

Ezzel a mondattal kezdte köszönőbeszédét Bad Bunny, mikor színpadra lépett, élesen kritizálva Donald Trump kormányzatát és a bevándorláspolitikáját az ICE-ügynökök megjelenése miatt.

„Nem vagyunk földönkívüliek” – mondta a színpadon.

Emberek vagyunk és amerikaiak.

Bad Bunny azt mondta, hogy a szeretet az egyetlen dolog, ami erősebb a gyűlöletnél. Ő is történelmet írt egyébként: Bad Bunny az első latin előadó, aki az év albumáért Grammyt nyert.

5 fotó

Az idei gála részben megint a ruhákról szólt,

