Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak

Megtartották a 68. Grammy-díjátadót Los Angelesben, a Crypto.com Arénában.
Alább a legfontosabb díjak:
- Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Az év felvétele: Kendrick Lamar SZA-val – Luther
- Az év dala: Billie Eilish – Wildflower
- Legjobb szóló popteljesítmény: Lola Young – Messy
- Legjobb popalbum: Lady Gaga – Mayhem
- Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken
- Legjobb latin zenei album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Legjobb új előadó: Olivia Dean
- Legjobb rapalbum: Kendrick Lamar – GNX
- Legjobb dance vagy elektronikus felvétel: Lady Gaga – Abracadabra
- Legjobb rapfelvétel: Clipse – Chains & Whips (Kendrick Lamar és Pharrell Williams közreműködésével)
- Legjobb country szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
- Legjobb rap dal: Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off
- Legjobb popduó vagy -együttes teljesítmény: Cynthia Erivo és Ariana Grande – Defying Gravity
- Legjobb R&B album: Leon Thomas – Mutt
- Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough
- Legjobb dance vagy elektronikus album: FKA twigs – Eusexua
- Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded
- Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World
- Legeredetibb countryalbum: Zach Top – Ain’t In It for My Health
- Legjobb rock dal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
- Legjobb country dal: Tyler Childers – Bitin’ List
A teljes lista itt érhető el.
Kendrick Lamar történelmet írt
A Grammy történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált, ehhez 27 szoborra volt szüksége. Az eddigi rekordot (25) Jay-Z tartotta.
„ICE, kifelé!”
Ezzel a mondattal kezdte köszönőbeszédét Bad Bunny, mikor színpadra lépett, élesen kritizálva Donald Trump kormányzatát és a bevándorláspolitikáját az ICE-ügynökök megjelenése miatt.
„Nem vagyunk földönkívüliek” – mondta a színpadon.
Emberek vagyunk és amerikaiak.
Bad Bunny azt mondta, hogy a szeretet az egyetlen dolog, ami erősebb a gyűlöletnél. Ő is történelmet írt egyébként: Bad Bunny az első latin előadó, aki az év albumáért Grammyt nyert.
Az idei gála részben megint a ruhákról szólt,
Heidi Klum ismét alkotott,
de Chappell Roan sem szégyenkezhetett a mindent megmutató villantós ruhájában.
