epstein-aktákhaakon gundersenjeffrey epsteinkirály utca
Belföld

„Budapesten vagyok, mi a helyzet?” – írta Epstein egy producernek

RTL Híradó
admin Benke Ágnes
2026. 02. 01. 20:39
RTL Híradó
Az RTL Híradó szerint a szexuális ragadozó többször járhatott Budapesten, és egy Király utcai ingatlanhoz is köze volt.

Egy Magyarországon is dolgozó norvég producerrel próbált meg eladatni egy Király utcai ingatlant Jeffrey Epstein derül ki az amerikai hatóságok által pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az RTL Híradó azonosította a lakást, amelyet végül nem értékesítettek.

Egy norvég producer, Haakon Gundersen küldte el a Király utcai lakás címét a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinnek e-mail-en 2017 januárjában. Epstein annyit válaszolt erre, hogy

Kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod.

Az RTL Híradó által átnézett dokumentumokból kiderül, hogy Epstein nagyon sürgette az eladást. A norvég producer azt írta Epsteinnek, hogy néhány héten belül elkelhet az ingatlan 240 ezer euróért.

Többször járhatott Budapesten

Az RTL Híradó információja szerint a lakásnak 2011 óta tulajdonosa egy olyan cég, amely a norvég producerhez köthető. A csatorna szerint az ingatlant végül nem adták el, emiatt konfliktus alakult ki a producer és Epstein között.

A levelezésekből nem derül ki, mire használták a lakást, és ahhoz mi köze volt Epsteinnek, illetve hogy miért akarta, hogy azt sürgősen adja el a producer. Az viszont feltételezhető a nyilvánosságra hozott dokumentumokból, hogy

Epstein többször járhatott Magyarországon.

2017 augusztusában azt írta a producernek, hogy Budapesten lesz, 2018 márciusában pedig azt, hogy

Budapesten vagyok, jövök, hogy találkozzunk.

Három hónappal később ismét a magyar fővárosból jelentkezett be, és egy lakásról érdeklődött a producernél:

Budapesten vagyok, mi a helyzet?

Az e-mail után egy évvel Epsteint letartóztatták.

Az amerikai igazságügyi tárca pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió dokumentumot az Epstein-aktákból. A kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádolt, egyébként rendkívül befolyásos barátokkal rendelkező Jeffrey Epstein 2019 decemberében követett el öngyilkosságot a cellájában.

Kapcsolódó
Elon Musk, a világ leggazdagabb embere a Davosi Világgazdasági Fórumon.
„Melyik nap lesz a legvadabb buli?” – Elon Musk többször is tervezte, hogy ellátogat Epstein szigetére
A hercegi címétől nemrég megfosztott András pedig a Buckingham-palotába invitálhatta Epsteint. Sorra derülnek ki részletek a frissen nyilvánosságra hozott aktákból. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ki engedte meg nektek, hogy jobban éljetek, mint mi?” – a bucsai mészárlás háttere
Hatos lottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok
MOK: Így néz ki egy közegészségügyi krízis
Nem fehér színésznő játssza Szép Helénát Nolan Odüsszeiájában, Elon Musk máris rohant a billentyűzetért
Gaskó Balázs: Akkor is visszamennék a köztévébe, ha most hívnának. De akkor újra inni kezdenék. Akkor mégsem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik