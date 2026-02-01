„Budapesten vagyok, mi a helyzet?” – írta Epstein egy producernek

Egy Magyarországon is dolgozó norvég producerrel próbált meg eladatni egy Király utcai ingatlant Jeffrey Epstein – derül ki az amerikai hatóságok által pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az RTL Híradó azonosította a lakást, amelyet végül nem értékesítettek.

Egy norvég producer, Haakon Gundersen küldte el a Király utcai lakás címét a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinnek e-mail-en 2017 januárjában. Epstein annyit válaszolt erre, hogy

Kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod.

Az RTL Híradó által átnézett dokumentumokból kiderül, hogy Epstein nagyon sürgette az eladást. A norvég producer azt írta Epsteinnek, hogy néhány héten belül elkelhet az ingatlan 240 ezer euróért.

Többször járhatott Budapesten

Az RTL Híradó információja szerint a lakásnak 2011 óta tulajdonosa egy olyan cég, amely a norvég producerhez köthető. A csatorna szerint az ingatlant végül nem adták el, emiatt konfliktus alakult ki a producer és Epstein között.

A levelezésekből nem derül ki, mire használták a lakást, és ahhoz mi köze volt Epsteinnek, illetve hogy miért akarta, hogy azt sürgősen adja el a producer. Az viszont feltételezhető a nyilvánosságra hozott dokumentumokból, hogy

Epstein többször járhatott Magyarországon.

2017 augusztusában azt írta a producernek, hogy Budapesten lesz, 2018 márciusában pedig azt, hogy

Budapesten vagyok, jövök, hogy találkozzunk.

Három hónappal később ismét a magyar fővárosból jelentkezett be, és egy lakásról érdeklődött a producernél:

Budapesten vagyok, mi a helyzet?

Az e-mail után egy évvel Epsteint letartóztatták.

Az amerikai igazságügyi tárca pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió dokumentumot az Epstein-aktákból. A kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádolt, egyébként rendkívül befolyásos barátokkal rendelkező Jeffrey Epstein 2019 decemberében követett el öngyilkosságot a cellájában.