magyar péternézőpont intézetorbán viktorválasztás
Belföld

Nézőpont Intézet: Magyar Péter hátránya behozhatatlan Orbán Viktorral szemben 70 nappal a választás előtt

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
A kutatás szerint 11 százalékponttal megy Orbán Magyar előtt.
admin Vaskor Máté
2026. 02. 02. 06:44
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
A kutatás szerint 11 százalékponttal megy Orbán Magyar előtt.
Felmérte az erőviszonyokat a kormányközeli kutatóintézet. Arra jutottak, hogy lefutott a választás 2026-ban.

A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, és csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. „Hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas” – közölte hétfőn friss kutatási eredményeit a kormányközeli Nézőpont Intézet.

Azt írták, hetven nappal a választás előtt úgy tűnik, Magyar Péter hátránya a miniszterelnöki alkalmassági versenyben behozhatatlan.

A Nézőpont Intézet januári kutatásában, négy megnevezett jelölt közül, a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak, éss csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét. Ez az adat megfelel az októberinek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt).

Kifejtették, Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében. A hatvan év feletti, 2,5 millió honfitársunk 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek. „Mindez azt is mutatja, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem volt túlságosan eredményes” – tették hozzá.

A Dobrev-Toroczkai meccs

Kitértek arra is, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke és természetes miniszterelnök-jelöltje is a választók négy százalékának támogatását élvezi. Ezek alapján a párt Dobrev-plakátokba helyezett reménye a parlamenti küszöb átlépésére akár megalapozott is lehet.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa.

Nézőpont Intézet

A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani, olvasható a közleményben.

A Závecz és a Minerva is Tisza-előnyt mért

A múlt héten két másik közvélemény-kutatás a szöges ellentété mutatta annak, mint amit most a Nézőpont Intézet közölt. A Závecz Research szerint jelenleg a Tisza Párt mögött a 2,9 millió szavazópolgár áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió, a Minerva Intézet pedig még ennél is nagyobb különbségről számolt be a két párt között. Utóbbi egyébként mesterséges intelligenciával jósolná meg, ki nyer áprilisban.

A Publicus felmérte, kit akarnának kormányfőnek a fideszesek, ha Orbán visszalépne

A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint, ha Orbán Viktor utódlása komolyan napirendre kerülne, a Fidesz-szavazók 39 százaléka Szijjártó Pétert tartaná a legalkalmasabb miniszterelnök-jelöltnek. Lázár János népszerűsége a fideszesek körében némileg meglepő, erről itt olvashat.

Kapcsolódó
Vox Populi: a Fidesz szempontjából különösen érdekes kutatási eredmények jelentek meg a Századvég oldalán
Ha ez tényleg így van, az nem túl biztató a kormánypárt számára.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Letartóztatták a dunaújvárosi alpolgármestert, aki pénzt kérhetett a nyertes pályázótól
Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak
Fehér szülők, fekete gyermek: súlyos hibát vétettek egy floridai meddőségi klinikán
BelugaST 5: utoljára emelkedett a magasba a bizarr külsejű repülőgép
Vidéken is árad a Tisza? Mire képesek Orbán kipróbált harcosai? Újra itt a Csatatér Nagy Ervinnel, Navracsiccsal, Ruszin-Szendivel és a várossal, ahol már kétszer megégette magát a Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik