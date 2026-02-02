Nézőpont Intézet: Magyar Péter hátránya behozhatatlan Orbán Viktorral szemben 70 nappal a választás előtt

A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, és csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. „Hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas” – közölte hétfőn friss kutatási eredményeit a kormányközeli Nézőpont Intézet.

Azt írták, hetven nappal a választás előtt úgy tűnik, Magyar Péter hátránya a miniszterelnöki alkalmassági versenyben behozhatatlan.

A Nézőpont Intézet januári kutatásában, négy megnevezett jelölt közül, a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak, éss csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét. Ez az adat megfelel az októberinek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt).

Kifejtették, Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében. A hatvan év feletti, 2,5 millió honfitársunk 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek. „Mindez azt is mutatja, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem volt túlságosan eredményes” – tették hozzá.

A Dobrev-Toroczkai meccs

Kitértek arra is, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke és természetes miniszterelnök-jelöltje is a választók négy százalékának támogatását élvezi. Ezek alapján a párt Dobrev-plakátokba helyezett reménye a parlamenti küszöb átlépésére akár megalapozott is lehet.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa.

A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani, olvasható a közleményben.

A Závecz és a Minerva is Tisza-előnyt mért

A múlt héten két másik közvélemény-kutatás a szöges ellentété mutatta annak, mint amit most a Nézőpont Intézet közölt. A Závecz Research szerint jelenleg a Tisza Párt mögött a 2,9 millió szavazópolgár áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió, a Minerva Intézet pedig még ennél is nagyobb különbségről számolt be a két párt között. Utóbbi egyébként mesterséges intelligenciával jósolná meg, ki nyer áprilisban.

