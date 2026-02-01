Gálázva nyerte meg az Eb-döntőt a dán kézilabda-válogatott

Nem indult jól a meccs a németeknek, mert a 14. percben piros lapot kapott Tom Kiesler, miután arcon találta a dánok egyik játékosát védekezés közben. Ennek ellenére sikerült tartani a lépést a dánokkal, a 21. percben 12-12-re állt a döntő. A vezetést viszont nem tudták átvenni a németek, a szünetben 18-16-os hátrányban voltak.

Térfélcsere után belehúzott Dánia, egy 3-0-s sorozatot követően nagyon magabiztosan irányították a mérkőzést. Az utolsó gyomrost az 56. percben kapták a németek, amikor Jannik Kohlbacher egy könyökös miatt szintén piros lapot kapott. Az ellenfele összeomlását meglovagolta házigazda, 5-0-s sorozattal fejezte be a döntőt.

A németeknek ez volt a negyedik Eb-döntőjük, ezeken két-két arany- és ezüstérem a mérlegül. A dánok viszont már három arany- és két ezüstéremnél járnak, ráadásul mindössze a második olyan csapat az övék, amely egyszerre mondhatja magát olimpiai, világ- és Európa-bajnoknak. Ez korábban (2010-ben) csak a franciáknak sikerült.

Egy egyéni csúcsot is megdöntöttek a skandinávok, Mathias Gidsel 68 találattal lett gólkirály, a norvég Sander Sagosen 2020-ban 65 alkalommal volt eredményes.