Hova lett Varga Mihály pejlova?

2026. 02. 01. 13:17
Aktuálisan összesen 104 millió forintos megtakarítása van a Magyar Nemzeti Bank regnáló elnökének – ez Varga Mihály legfrissebb vagyonnyilatkozatából derül ki.

Az MNB első emberének megtakarításai között állampapír (49 millió), befektetési jegy (37 millió), takarékbetét (12 millió) és készpénz (6 millió) is szerepel, ugyanakkor pénzintézetnek 5,1 millióval, egy magánszemélynek pedig  39,5 millió forinttal tartozik.

Varga Mihálynak öt ingatlanban (lakóház, társasházi lakás, garázs) van tulajdonrésze, ezek Budapesten, Karcagon és Gyenesdiáson találhatók.

Varga tavaly még pénzügyminiszterként töltött ki vagyonnyilatkozatot, 2025 márciusától vette át a Magyar Nemzeti Bank irányítását. Egy évvel ezelőtt jelentős változásként lehetett rögzíteni, hogy 2023-hoz képest az ingatlanjai közül kikerült egy karcagi zártkert, amelyről csak annyit lehetett tudni, hogy „2910+788” négyzetméter volt a mérete. Szintén a tavalyi bevallás újdonsága volt, hogy korábbi miniszter 2024-ben vásárolt egy lovat, amely Kabala névre hallgatott. A sötétpej mén bértartásban a karcagi lovardában talált otthonra, ám a mostani vagyonnyilatkozatában az állat már nem szerepel.

