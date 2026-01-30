reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 01. 30. 07:00
GETTY IMAGES

2026. január 30., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pénteken a Gyoma – Vésztő közötti vonatok helyett pótlóbusz közlekedik. Részletek.

BKK

  • A 99-es autóbusz február 5. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.

 

Mai időjárás:

  • Általában erősen borult, több helyen párás idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
  • Késő estére -1 és +4 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Martina
  • Gerda

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 381,57
  • USD 319,15
  • CHF 415,61
  • GBP 440,55

 

+1

Kapcsolódó
„Ha nem ülünk ott az asztalnál, akkor a menün fogunk szerepelni” – Gyarmati István a történelmi jelentőségű Carney-beszédről
Mark Carney a nagy hatású davosi beszédében a nagyhatalmakkal kötendő egyedi alkuk helyett inkább az összefogást javasolta a kisebbeknek. Donald Trump a beszéd nyomán 100 százalékos vámmal fenyegette meg Kanadát. Gyarmati Istvánt kérdeztük a konfliktus hátteréről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Takács Csipi Krisztián: Nem megdögölni mentem a Balaton jegére, szeretek élni
Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor
Hétszer szúrták szíven és gyomron a Pacsán meggyilkolt német férfit, az áldozat felesége lélegeztetőgépen van
Lázár János
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik