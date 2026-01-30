Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 30., péntek
- Nagy Márton: Inkasszót nyújtott be a főváros ellen a Magyar Államkincstár.
- Szőlő utca: újabb két személyt gyanúsítottak meg. Kiderült az is, hogy korábban az ügyészséghez is érkezhettek bejelentések.
- Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer.
- Kovács Gergely: 120 ezer forintért bérlik az Erzsébet Kilátó Kávézót és annak teraszát.
- Oláh Ibolya: Üzenem a Lázár úrnak, hogy veszek neki egy vécékefét, odaadom neki személyesen.
- A grönlandiak nem engedték felvonni az amerikai zászlót. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben.
- Videón, ahogy puskával lövöldözött, majd autóval menekült a TEK elől egy férfi Balatonszepezden.
- Tizenöt utassal árokba csapódott egy busz Orosháza mellett.
- Pénteken a Gyoma – Vésztő közötti vonatok helyett pótlóbusz közlekedik. Részletek.
- A 99-es autóbusz február 5. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.
- Általában erősen borult, több helyen párás idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
- Késő estére -1 és +4 fok közé hűl a levegő.
- Martina
- Gerda
- EUR 381,57
- USD 319,15
- CHF 415,61
- GBP 440,55
„Ha nem ülünk ott az asztalnál, akkor a menün fogunk szerepelni” – Gyarmati István a történelmi jelentőségű Carney-beszédről
Mark Carney a nagy hatású davosi beszédében a nagyhatalmakkal kötendő egyedi alkuk helyett inkább az összefogást javasolta a kisebbeknek. Donald Trump a beszéd nyomán 100 százalékos vámmal fenyegette meg Kanadát. Gyarmati Istvánt kérdeztük a konfliktus hátteréről.