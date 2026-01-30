- 2013 óta az útdíjrendszer kiépítésén és üzemeltetésén, illetve a fizetési közreműködési szolgáltatásokon tízmilliárdokat keresett néhány magáncég.
- Előbb Rogán Antal nyúlt bele a rendszerbe: 2024 elején helyzetbe hozta a közvetítő cégeket, amelyek megsokszorozták a bevételüket, illetve a profitjukat.
- Amint felpörgött a bolt, beszállt egy magántőkealap is.
- Tavaly év végén pedig Lázár János húzott egy nagyot: jogszabályokkal körülbástyázta az útdíjrendszer átalakítását, majd állami pénzen kivásárolta az érintett cégeket.
- Az árat nem hozták nyilvánosságra, kívülről annyi látszik, hogy a vevőt, az állami tulajdonú Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t 64,5 milliárd forinttal kistafírozták.
A cikk tartalmából
Lázár János államosította az útdíjfizetési rendszer magáncégeit.
