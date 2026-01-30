lázár jánosrogán antalállami kivásárlásútdíjfizetés
Gazdaság

Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer

Lázár János
Mohos Márton / 24.hu
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 01. 30. 05:58
Lázár János
Mohos Márton / 24.hu
A Lázár János által vezetett építési és közlekedési tárca az év végén lezavart egy 64,5 milliárd forintos akciót: átszervezte az útdíjfizetés rendszerét, és állami tulajdonba vett három magáncéget egy topmilliárdostól, illetve egy magántőkealaptól. Utóbbi az Orbán-Mészáros tengelyhez kapcsolódik.
  • 2013 óta az útdíjrendszer kiépítésén és üzemeltetésén, illetve a fizetési közreműködési szolgáltatásokon tízmilliárdokat keresett néhány magáncég.
  • Előbb Rogán Antal nyúlt bele a rendszerbe: 2024 elején helyzetbe hozta a közvetítő cégeket, amelyek megsokszorozták a bevételüket, illetve a profitjukat.
  • Amint felpörgött a bolt, beszállt egy magántőkealap is.
  • Tavaly év végén pedig Lázár János húzott egy nagyot: jogszabályokkal körülbástyázta az útdíjrendszer átalakítását, majd állami pénzen kivásárolta az érintett cégeket.
  • Az árat nem hozták nyilvánosságra, kívülről annyi látszik, hogy a vevőt, az állami tulajdonú Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t 64,5 milliárd forinttal kistafírozták.
A cikk tartalmából

Lázár János államosította az útdíjfizetési rendszer magáncégeit.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Takács Csipi Krisztián: Nem megdögölni mentem a Balaton jegére, szeretek élni
Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor
Hétszer szúrták szíven és gyomron a Pacsán meggyilkolt német férfit, az áldozat felesége lélegeztetőgépen van
Malmö, 2026. január 28. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar kézikapitány: Nem állt mellénk a szerencse, de reméljük, a következő tornán visszaadja ezt a sors
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik