Kovács Gergely: 120 ezer forintért bérlik az Erzsébet Kilátó Kávézót és annak teraszát

2026. 01. 29. 21:33
Arról ír friss posztjában Kovács Gergely, a XII. kerületi polgármester, hogy az önkormányzat városüzemeltetési cégének korábbi vezetője bérli a János-hegyi Erzsébet Kilátó Kávézót, és havi 120 ezer forintot fizet a 80 négyzetméteres helyért, és egy ugyanekkora teraszért. A hegyvidéki polgármester azt írta posztjában, hogy Fekete tulajdonképpen saját maga adta bérbe magának az Erzsébet kilátóban üzemelő kávézót.

A városüzemeltetési Faber Kft. először 2017-ben adta bérbe a 12 nappal korábban alapított Cafe Event Kft.-nek a kilátó 50 négyzetméteres belső részét és ugyanekkora teraszát havi nettó 100 ezer forintért. Kovács szerint a céget Fekete Gyula egy volt lakásába jegyezték be. Később 2024-ig, majd 2027 májusáig meghosszabbították a szerződést, közben 2025. október 1-én Fekete Gyula lett a Café Event Kft. ügyvezetője és tulajdonosa is.

„A bérleti szerződés határozott idejű, 2027. májusáig érvényes, addig csak közös megegyezéssel bontható fel, úgyhogy Fekete Gyula kap nemsokára egy levelet a Faber Kft.-től, azzal, hogy látogasson már el hozzánk, mert szeretnénk megszüntetni ezt a bérleti szerződést, hiszen biztosan neki is kellemetlen, hogy kiderült, végső soron magának adta bérbe a kávézót, amiért jelenleg 120 225 forintot fizet havonta. 120 ezer forintot 80+80 m2-ért az Erzsébet kilátóban” – írja Kovács.

Tegnap írtuk meg, hogy Kovács Gergely szerint Fonti Krisztina alpolgármesterként jogosulatlanul kapott félmilliós jutalmat és egy olyan elismerést 2020-ban, mely az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak vagy munkavállalóinak járt volna.

Így árusították ki a Hegyvidék ékköveit a Pokorni-korszakban, milliárdokban mérhető az ingatlanok olcsósítása
Feltérképeztük Pokorni Zoltán utolsó polgármesteri ciklusának furcsa ingatlanprivatizációs eseteit.

