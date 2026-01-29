büntetővámokdonald trumpgyarmati istvánkanada
„Ha nem ülünk ott az asztalnál, akkor a menün fogunk szerepelni” – Gyarmati István a történelmi jelentőségű Carney-beszédről

Fabrice COFFRINI / AFP
Mark Carney kanadai miniszterelnök beszédet mond a Világgazdasági Fórum éves találkozóján, Davosban 2026. január 20-án.
admin Szegő Iván Miklós
2026. 01. 29. 20:56
Történelmi jelentőségű volt Mark Carney kanadai miniszterelnök beszéde Davosban, ahol a közepes országok lehetőségeit vázolta fel az új globális rendben – nyilatkozta a 24.hu-nak Gyarmati István. A biztonságpolitikai szakértő úgy értékelt, hogy a kanadai politikus a nagyhatalmakkal kötendő egyedi alkuk helyett inkább az összefogást javasolta a kisebbeknek. Időközben Donald Trump, aki a davosi Carney-beszéd után 100 százalékos vámmal fenyegette meg Kanadát, telefonon egyeztetett az ottawai miniszterelnökkel.

A januári davosi fórum nagy jelentőségű, korszakhatározó találkozó volt, amely be fog vonulni a történelembe. Nem kezdetként – hiszen az új korszak már korábban elkezdődött –, hanem mint egy új éra megnyilvánulása a maga nyers valóságában

– mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Atlanti Tanács (MAT) főtitkára a 24.hu-nak.

A volt diplomatát, aki évtizedeken át számos leszerelési tárgyaláson képviselte Magyarországot, a kanadai miniszterelnök, Mark Carney múlt heti, január 20-ai davosi beszédéről kérdeztük. „A kanadai kormányfő megtette azt a szívességet, hogy a lehető legelegánsabban megfogalmazta, miként fog kinézni ez az új világ. Felvázolta az esélyeket, a lehetőségeket és a veszélyeket, s ez jelentőségében Winston Churchill 1946-os fultoni beszédéhez hasonlítható” – vélekedett a magyar exdiplomata. (Churchill beszédét a hidegháború kezdetének is nevezik: a brit politikus egy Kelet-Európára leereszkedő vasfüggönyről szólt akkor.)

Történelmi csúcstalálkozó volt tehát Davosban – folytatta Gyarmati –, és ezen a csúcson máris látható, hogy történelmi jelentőségű beszédet tartott Mark Carney.

Itt nem is a hatása a lényeges – fejtegette a szakértő –, hanem az, hogy amiről szólt, az éppen meg is történt. Ritkán akad olyan alkalom, amikor egy politikai beszéd szinte tökéletesen írja le a valóságot, a szinte egyidőben zajló eseményeket.

A kanadai kormányfő ugyanis azt fejtette ki, hogy a kisebb országok és a középhatalmak mit tehetnek a nagyhatalmak immár nyíltan megnyilvánuló erőpolitikájával szemben. Szövetségi rendszereket kell alkotniuk, és egységesen kell fellépniük, mert csak így tudják eredményesen képviselni az érdekeiket az új világrendet teremtő, hegemóniára törekvő szuperhatalmakkal szemben.

Mi történt Davosban?

