Hatósági inkasszót nyújtott be a Magyar Államkincstár a főváros ellen – jelentette be csütörtökön este Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.
A miniszter közlése szerint a fővárosnak hétfőn, vagyis január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, ezt azonban elmulasztották. A levonandó összegről a miniszter nem nyilatkozott.
A kötelezettségeit mindenkinek meg kell fizetnie, ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be. A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A Főváros sem áll a törvények felett!
A szolidaritási hozzájárulással összefüggésben nem először inkasszózzák a fővárosi önkormányzat számláját:
- 2023 júniusában a Magyar Államkincstár 3,9 milliárd forintos inkasszóval lepte meg a fővárost, annak ellenére, hogy jogvédelmet kért a szolidaritási adó miatt indított perben.
- 2023. novemberében a Magyar Államkincstár 5,6 milliárd forint értékben gyakorolt inkasszót a főváros számlája felett. Kiss Ambrus akkori főpolgármester-helyettes szerint az államkincstár két hónapon át betartotta a bírósági döntést, azonban novemberben két hónapnyi nettó befizetés összegét leemelte, mivel ezt ellentétesnek ítélték az azonnali jogvédelemről szóló bírósági döntéssel, ismeretlen tettes ellen feljelentést is tettek.
- A Fővárosi Törvényszék 2023 decemberében egy újabb eljárás keretében megítélte az azonnali jogvédelmet a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perben, a Magyar Államkincstár (MÁK) ennek ellenére leemelte a decemberi tételt.
- 2024. májusában az államkincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról, miután a Fővárosi Ítélőtábla elutasította a főpolgármester újabb azonnali jogvédelmi kérelmét.
- Karácsony Gergely főpolgármester 2025 májusban is kért azonnali jogvédelmet a bíróságtól, annak érdekében, hogy az állam ne vonhassa le a számlájukról a szolidaritási hozzájárulást. Pár nappal ezután egy rendkívüli sajtótájékoztatón Karácsony bejelentette, az Államkincstár politikai utasításra, szerinte törvénytelenül leemelt 10,2 milliárdot, a fővárosra kirótt 89 milliárdos szolidaritási adó újabb részletét Budapest számlájáról.
- Tavaly szeptemberben ismét inkasszálták a főváros számláját, vagyis leemeltek róla újabb 4,5 milliárd forintot. Az inkasszó annak a következménye volt, hogy a Magyar Államkincstár javára döntött a bíróság jogerősen másodfokon, ezért esett el a főváros az azonnali jogvédelemtől a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, amit első fokon még megítéltek nekik.
- Tavaly szeptember végén a főpolgármester közlése szerint újabb levonás történt, ezúttal 6,76 milliárd forintot vontak el a főváros számlájáról.