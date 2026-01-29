Hatósági inkasszót nyújtott be a Magyar Államkincstár a főváros ellen – jelentette be csütörtökön este Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.

A miniszter közlése szerint a fővárosnak hétfőn, vagyis január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, ezt azonban elmulasztották. A levonandó összegről a miniszter nem nyilatkozott.

A kötelezettségeit mindenkinek meg kell fizetnie, ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be. A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A Főváros sem áll a törvények felett!

A szolidaritási hozzájárulással összefüggésben nem először inkasszózzák a fővárosi önkormányzat számláját: