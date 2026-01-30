amerikai zászlógrönlandvideóez pörög
Élet-Stílus

A grönlandiak nem engedték felvonni az amerikai zászlót

24.hu
2026. 01. 30. 06:27

Nyomozást indított a grönlandi rendőrség egy különös incidenssel kapcsolatban, január 28-án – írja a Dagens.com című dán hírportál.

Egy ember megpróbálta felvonni az amerikai lobogót egy zászlórúdra Grönland fővárosában, Nuukban, egy kulturális központ mellett, de a járókelők nem engedték neki. A rendőrség a dán TV2-vel azt közölte, hogy mire a rendőrök a helyszínre értek, az incidens megoldódott. Az ügyben mindennek ellenére nyomozás indult, hogy felderítsék az amerikai zászlós illető indítékait.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Takács Csipi Krisztián: Nem megdögölni mentem a Balaton jegére, szeretek élni
Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor
Hétszer szúrták szíven és gyomron a Pacsán meggyilkolt német férfit, az áldozat felesége lélegeztetőgépen van
Lázár János
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik