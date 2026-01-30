A grönlandiak nem engedték felvonni az amerikai zászlót

Nyomozást indított a grönlandi rendőrség egy különös incidenssel kapcsolatban, január 28-án – írja a Dagens.com című dán hírportál.
Egy ember megpróbálta felvonni az amerikai lobogót egy zászlórúdra Grönland fővárosában, Nuukban, egy kulturális központ mellett, de a járókelők nem engedték neki. A rendőrség a dán TV2-vel azt közölte, hogy mire a rendőrök a helyszínre értek, az incidens megoldódott. Az ügyben mindennek ellenére nyomozás indult, hogy felderítsék az amerikai zászlós illető indítékait.
This guy attempted to raise the American flag in front of the cultural center in Nuuk. The flagpoles belong to the cultural center.
Fortunately, he was stopped in time by the staff.
If you do not respect our values, why are you in Nuuk?!
🎥: Angunnguaq Hammond – Facebook pic.twitter.com/kuciL20rXP
