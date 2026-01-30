A grönlandiak nem engedték felvonni az amerikai zászlót

Nyomozást indított a grönlandi rendőrség egy különös incidenssel kapcsolatban, január 28-án – írja a Dagens.com című dán hírportál.

Egy ember megpróbálta felvonni az amerikai lobogót egy zászlórúdra Grönland fővárosában, Nuukban, egy kulturális központ mellett, de a járókelők nem engedték neki. A rendőrség a dán TV2-vel azt közölte, hogy mire a rendőrök a helyszínre értek, az incidens megoldódott. Az ügyben mindennek ellenére nyomozás indult, hogy felderítsék az amerikai zászlós illető indítékait.